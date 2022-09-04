Гривна может окрепнуть: при каких условиях доллар начнет падать

После того, как НБУ повысил официальный курс доллара на 25%, наличная гривня резко рухнула. Однако эксперт считает, что есть некоторые факторы, которые могут способствовать ее укреплению.

При каких условиях гривна укрепится

Эксперт Андрей Шевчишин, в комментарии 24 каналу, рассказал, если самый оптимистичный прогноз сбудется, то гривна может быть на уровне 40 гривен за доллар.

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Андрей Шевчишин Руководитель отдела аналитики Libertex Group Укреплению гривни способствовал бы также очередной раунд приватизации, максимальная урезка расходов бюджета, контроль за лакшери-импортом.

Что известно о старте массовой приватизации

С 1 сентября на Украине был запланирован старт массовой приватизации. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркивал, что правительство сделает процесс максимально скорым.

Приватизация позволит расширить производство для аграриев, по мнению правительства. Также планируется запуск грантовых программ, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

При каких условиях возможен положительный сценарий

Стабилизация ситуации на фронте в пользу ВСУ. Это может по мнению эксперта создать оптимистический импульс для западных партнеров и внутреннего инвестора, стимулировать экономическое восстановление, рост внутреннего спроса и предложения.

Хорошие погодные условия в отопительный период. В таких условиях Украине должно хватить имеющегося газа для прохождения отопительного сезона, без необходимости покупки на внешних рынках.

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Кроме того, Нацбанк консолидированно с Минфином должен поднять ставку до 28 – 30% (в зависимости от темпов инфляции) и возмещать государственные долги именно по этим ставкам. Поскольку вложения в государственные облигации будут хорошей альтернативой покупке валюты, свободная гривна будет изыматься с рынка, тем самым укрепляя свои позиции,

– считает Шевчишин.

Учетная ставка. 2 июня НБУ резко поднял учетную ставку с 10% до 25% годовых. С помощью уровня учетной ставки регулятор устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего, это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины.

2 июня НБУ резко поднял учетную ставку с 10% до 25% годовых. С помощью уровня учетной ставки регулятор устанавливает ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Прежде всего, это касается банков и других субъектов денежно-кредитного рынка Украины. Ситуация с инфляцией. В июле инфляция составила 22,2% годовых. До конца года НБУ прогнозирует, что показатель превысит 30% годовых. Инфляция показывает рост общего уровня цен, что отражает понижение покупательной способности валютной единицы. Чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.

Каков сейчас курс доллара на наличном рынке

Доллар в банках уверенно зафиксировался на отметке 40 гривен за доллар. По такому курсу предлагали купить валюту банки с 25 августа по 2 сентября). А вот в обменниках и черном рынке курс демонстрировал разностороннюю динамику, хотя заметим, что курс так и не пересек новую психологическую отметку в 41 гривну за доллар. 2 августа средний наличный курс выглядел следующим образом:

В банках доллар покупали за 40 гривен, а продавали по 40,65 гривны за доллар.

В обменниках покупали за 40,20 гривны, а продавали за 40,70 гривны.

На черном рынке покупка была на уровне 40,46 гривны, а продажа – 40,62 гривны.

Что будет с курсом этой осенью: прогноз экспертов

Эксперт Даниил Монин считает, что курс гривны стабилизирован и на сентябрь может оставаться на уровне 40 – 41 на наличном рынке.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, что доллар на следующей неделе будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки 41 гривну за доллар. Курс будет находиться в пределах коридора 40,5 – 41,5 гривны за доллар.