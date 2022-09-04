За яких умов гривня укріпиться
Експерт Андрій Шевчишин, у коментарі 24 каналу, розповів, якщо найоптимістичніший прогноз здійсняться, то гривня може бути на рівні 40 гривень за долар.
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Укріпленню гривні сприяв би також черговий раунд приватизації, максимальне урізання видатків бюджету, контроль за лакшері-імпортом.
Що відомо про старт масової приватизації
- З 1 вересня в Україні був запланований старт масової приватизації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що уряд зробить процес максимально швидким.
- Приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, на димку уряду. Також планується запуск грантових програм, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.
За яких умов можливий позитивний сценарій
- Стабілізації ситуації на фронті на користь ЗСУ. Це може, на думку експерта, створити оптимістичний імпульс для західних партнерів та внутрішнього інвестора, стимулювати економічне відновлення, ріст внутрішнього попиту і пропозиції.
- Сприятливі погодні умови в опалювальний період. За таких умов Україні повинно вистачити наявного газу для проходження опалювального сезону, без необхідності покупки на зовнішніх ринках.
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Крім того, Нацбанк консолідовано з Мінфіном мають підняти ставку до 28 – 30% (в залежності від темпів інфляції) і розміщати державні борги саме за цими ставками. Оскільки вкладення в державні облігації буде гарною альтернативою купівлі валюти, вільна гривня буде вилучатися з ринку, тим самим зміцнюючи свої позиції,
– вважає Шевчишин.
- Облікова ставка. 2 червня НБУ різко підняв облікову ставку з 10% до 25% річних. За допомогою рівня облікової ставки регулятор встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.
- Ситуація з інфляцією. У липні інфляції склав 22,2% річних. До кінця року НБУ прогнозує, що показник перевищить 30% річних. Інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.
Який зараз курс долара на готівковому ринку
Долар в банках впевнено зафіксувався на позначці у 40 гривень за долар. За таким курсом пропонували купити валюту банки з 25 серпня по 2 вересня). А от в обмінниках та на чорному ринку курс демонстрував різносторонню динаміку, хоча зауважимо, що курс так і не перетнув нову психологічну позначку у 41 гривню за долар. 2 серпня середній готівковий курс виглядав наступним чином:
- В банках долар купували за 40 гривень, а продавали по 40,65 гривні за долар.
- В обмінниках – купували за 40,20 гривні, а продавали – за 40,70 гривні.
- На чорному ринку купівля була на рівні 40,46 гривні, а продаж – 40,62 гривні.
Що буде з курсом цієї осені: прогноз експертів
- Експерт Данило Монін вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку.
- Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.