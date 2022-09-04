За яких умов гривня укріпиться

Експерт Андрій Шевчишин, у коментарі 24 каналу, розповів, якщо найоптимістичніший прогноз здійсняться, то гривня може бути на рівні 40 гривень за долар.

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Андрій Шевчишин Керівник відділу аналітики Libertex Group Укріпленню гривні сприяв би також черговий раунд приватизації, максимальне урізання видатків бюджету, контроль за лакшері-імпортом.

Що відомо про старт масової приватизації

З 1 вересня в Україні був запланований старт масової приватизації. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що уряд зробить процес максимально швидким.

Приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв, на димку уряду. Також планується запуск грантових програм, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

За яких умов можливий позитивний сценарій

Стабілізації ситуації на фронті на користь ЗСУ. Це може, на думку експерта, створити оптимістичний імпульс для західних партнерів та внутрішнього інвестора, стимулювати економічне відновлення, ріст внутрішнього попиту і пропозиції.

Сприятливі погодні умови в опалювальний період. За таких умов Україні повинно вистачити наявного газу для проходження опалювального сезону, без необхідності покупки на зовнішніх ринках.

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Крім того, Нацбанк консолідовано з Мінфіном мають підняти ставку до 28 – 30% (в залежності від темпів інфляції) і розміщати державні борги саме за цими ставками. Оскільки вкладення в державні облігації буде гарною альтернативою купівлі валюти, вільна гривня буде вилучатися з ринку, тим самим зміцнюючи свої позиції,

– вважає Шевчишин.

Облікова ставка. 2 червня НБУ різко підняв облікову ставку з 10% до 25% річних. За допомогою рівня облікової ставки регулятор встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

2 червня НБУ різко підняв облікову ставку з 10% до 25% річних. За допомогою рівня облікової ставки регулятор встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України. Ситуація з інфляцією. У липні інфляції склав 22,2% річних. До кінця року НБУ прогнозує, що показник перевищить 30% річних. Інфляція демонструє зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

Який зараз курс долара на готівковому ринку

Долар в банках впевнено зафіксувався на позначці у 40 гривень за долар. За таким курсом пропонували купити валюту банки з 25 серпня по 2 вересня). А от в обмінниках та на чорному ринку курс демонстрував різносторонню динаміку, хоча зауважимо, що курс так і не перетнув нову психологічну позначку у 41 гривню за долар. 2 серпня середній готівковий курс виглядав наступним чином:

В банках долар купували за 40 гривень, а продавали по 40,65 гривні за долар.

В обмінниках – купували за 40,20 гривні, а продавали – за 40,70 гривні.

На чорному ринку купівля була на рівні 40,46 гривні, а продаж – 40,62 гривні.

Що буде з курсом цієї осені: прогноз експертів

Експерт Данило Монін вважає, що курс гривні стабілізований і на вересень може залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, що долар наступного тижня коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар.

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