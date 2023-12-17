Может быть сложный год: экономист дал советы, что делать с деньгами в 2024 году

Украину могу встретить определенные вызовы в 2024 году. Есть много факторов, которые могут повлиять на это. Пока что экономическая ситуация в Украине контролируемая.

Нацбанк отпустил курс валют в Украине из-за меморандума с Международным валютным фондом. Однако в следующем году ситуация может измениться. Об этом 24 Каналу рассказал Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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Что может ждать украинцев в 2024 году

Украина сейчас находится в непростом экономическом положении. Некоторые граждане начали приспосабливаться к обстоятельствам, начиная с 2023 года. Как свидетельствуют данные, общий объем взорванных на приусадебных участках овощей и фруктов существенно рост.

Поскольку в прошлом году был хороший урожай, люди отчасти сами решили для себя продовольственную проблему таким образом. Однако для жителей больших городов ситуация другая.

Будем откровенны, не у многих людей есть деньги. Когда мы все стали беднее, это серьезно ударило и по нашим карманам, и по сбережениям. Есть случаи, когда люди работают на 2 – 3 работах, чтобы сводить концы с концами,

– констатировал Олег Пензин.

Ситуация в следующем году будет зависеть от происходящих событий. Если вдруг властям вынужденно придется допечатывать деньги, как это было в 2022 году, курс гривны упадет.

"Если мы увидим, что есть большие проблемы с макрофинансовой помощью, то Нацбанк начнет сильно "зажимать" валютный рынок. В частности, вводить ограничения", – отметил экономист.

Однако уже есть надежда, что 2024 год станет для Украины лучше, чем предыдущие, а экономических потрясений будет меньше.

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