Может быть сложный год: экономист дал советы, что делать с деньгами в 2024 году
Украину могу встретить определенные вызовы в 2024 году. Есть много факторов, которые могут повлиять на это. Пока что экономическая ситуация в Украине контролируемая.
Нацбанк отпустил курс валют в Украине из-за меморандума с Международным валютным фондом. Однако в следующем году ситуация может измениться. Об этом 24 Каналу рассказал Олег Пендзин – исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.
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Что может ждать украинцев в 2024 году
Украина сейчас находится в непростом экономическом положении. Некоторые граждане начали приспосабливаться к обстоятельствам, начиная с 2023 года. Как свидетельствуют данные, общий объем взорванных на приусадебных участках овощей и фруктов существенно рост.
Поскольку в прошлом году был хороший урожай, люди отчасти сами решили для себя продовольственную проблему таким образом. Однако для жителей больших городов ситуация другая.
Будем откровенны, не у многих людей есть деньги. Когда мы все стали беднее, это серьезно ударило и по нашим карманам, и по сбережениям. Есть случаи, когда люди работают на 2 – 3 работах, чтобы сводить концы с концами,
– констатировал Олег Пензин.
Ситуация в следующем году будет зависеть от происходящих событий. Если вдруг властям вынужденно придется допечатывать деньги, как это было в 2022 году, курс гривны упадет.
"Если мы увидим, что есть большие проблемы с макрофинансовой помощью, то Нацбанк начнет сильно "зажимать" валютный рынок. В частности, вводить ограничения", – отметил экономист.
Однако уже есть надежда, что 2024 год станет для Украины лучше, чем предыдущие, а экономических потрясений будет меньше.
В Украине могут вырасти тарифы: что известно
- Украинское правительство "заморозило" часть тарифов до конца отопительного сезона. Следовательно, цена на газ, тепло и горячую воду останется без изменений.
- Впрочем, за этот год стоимость тарифов в целом стала больше на 13%, если сравнивать с 2022 годом. Так, например, председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев подчеркнул, что рост тарифа на газ является обязательным условием развития и улучшения газовой системы. Пока в правительстве не рассматривают такой вопрос, поэтому беспокоиться не стоит. Но в перспективе цена на газ действительно может возрасти.
- Добавим, что с 1 января во Львове повысят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Однако это касается тех, кто пользуется индивидуальными договорами. Для тех жителей, у которых нет счетчиков, стоимость услуг по водоснабжению увеличится на 37,7%, а для тех, у кого есть счетчики – на 6,2%.