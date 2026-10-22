Финляндия выделяет 8 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи: сколько получит Украина

В конце этого года Финляндия выделит в общей сложности 8 миллионов евро гуманитарной помощи для преодоления гуманитарных кризисов. Средства будут направлены в Украину, Южный Судан, Афганистан, а также в регионы Африканского Рога и Великих озер.

Какую сумму выделит Финляндия Украине

В рамках этого транша на гуманитарную помощь Украине будет направлено 2 миллиона евро, о чем говорится на сайте МИД Финляндии.

Через Всемирную продовольственную программу ООН (WFP) Украине будет предоставлен 1 миллион евро. WFP сотрудничает с местными партнерами и, в частности, доставляет продуктовые наборы в районы, расположенные вблизи линии фронта.

Ещё 1 миллион евро направят через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) для оказания помощи прежде всего внутренне перемещенным и эвакуированным людям.

Обе организации также оказывают помощь в подготовке к зиме.

Ситуация для гражданского населения Украины еще больше ухудшилась из-за усиления российских атак,

– отмечается на сайте ведомства.

Напомним, что Финляндия активно поддерживает Украину. В частности, в октябре президент Александр Стубб одобрил передачу 35-го пакета военной помощи для украинской армии. Его стоимость составляет примерно один миллион евро.

Кроме того, 1 октября были направлены средства на восстановление Украины. Сумма составляет 50 миллионов евро.