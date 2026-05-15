Выплаты 10 800 гривен и непродовольственные наборы: как получить новую гуманитарную помощь

Для украинцев из трех областей запускают новый проект гуманитарной помощи. Благотворительная организация "Щедрик" вместе с партнерами будет оказывать денежную поддержку, а также непродовольственные наборы и товары гигиены.

Что известно о новом проекте поддержки украинцев?

О том, какую инициативу воплощают в Украине для помощи людям, говорится в сообщении Благотворительной организации "Щедрик".

Так, организация заявила о запуске нового проекта поддержки – "MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска".

Инициативу будут реализовывать в партнерстве с Благотворительным фондом "Право на защиту" и при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Миллионы украинцев пострадали в результате боевых действий на территории Украины. По официальным данным более 4 млн стали внутренне перемещенными лицами. Для большинства эвакуация – это только начало сложного пути,

– отмечают в сообщении.

В частности известно, что цель проекта – поддержать эвакуированных, внутренне перемещенных лиц, которые живут во временных местах проживания, транзитных центрах или частных домохозяйствах целевых общин.

Заметьте! Речь идет об украинцах, которые временно проживают в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях.

Основной акцент проекта – финансовая помощь для людей, пострадавших из-за войны или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Так, по инициативе предлагают получить:

денежную помощь 12 300 гривен для эвакуированных лиц и пострадавших от обстрелов;

денежную помощь 10 800 гривен для наиболее социально-экономически уязвимых категорий;

денежная помощь для восстановления или открытия малого бизнеса или самозанятости.

Важно, что, что кроме выплат организации предоставляют возможность участникам получить:

непродовольственные наборы;

гигиенические комплекты;

наборы инклюзивной гигиены.

В сообщении акцентировали, что помощь направлять для людей, которые оказались в наиболее уязвимой ситуации. Пока регистрацию еще не открыли, но вскоре на канале организации "Щедрик" должна появиться подробная информация об условиях участия и критериях отбора участников.

Что еще известно о поддержке уязвимых категорий украинцев?

В Украине довольно распространена система единовременных выплат в качестве поддержки. Например, в апреле некоторые украинцы могли получить по 1,5 тысячи гривен от правительства. Помощь создали как реакцию на стремительное повышение цен на топливо. Поскольку подорожал ресурс, то и продукты и товары тоже изменились в ценах.

В частности подобную инициативу уже анонсировал Киев. Ко дню столицы, который отмечают в последнее воскресенье мая, Киев предоставит единовременную материальную помощь по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом говорится на сайте КГГА. Так, уязвимые категории населения столицы смогут получить от 800 до 1500 гривен выплаты.

В то же время как объяснил для 24 Канала эксперт по пенсионным вопросам Андрей Павловский, система единовременных выплат не совсем целесообразный вариант для Украины. По словам эксперта, лучше развивать систему соцвыплат по комплексной помощи. Она будет плановой и регулярной.

Например, в странах ЕС существует только адресная помощь, которая предусмотрена для людей, которые сталкиваются с определенными жизненными трудностями. И определенное время он получает такую помощь пока не решит ту или иную проблему. А в Украине довольно часто могут раздавать средства просто так, в частности так называемая "тысяча Зеленского", различные кэшбеки и т.д,

– объяснил Павловский.

Эксперт преодолевает, что нужно заботиться об общем положении малообеспеченных людей. А единовременная поддержка это как быстрые деньги, которые украинцы сразу же направляют на насущные потребности, а потом снова остаются ни с чем.

В частности относительно пенсий Павловский подытожил, что средняя выплата по стране меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В начале года средний показатель пенсий в Украине составлял 6,5 тысячи гривен. А чтобы говорить о достойном обеспечении, только минимальный размер пенсии должен составлять 8 тысяч гривен.

В каких областях Украины можно получить гуманитарную помощь?

Ранее сообщалось, что в Украине запускают проект "Консорциум LINK". Инициатива предоставляет гуманитарную помощь для жителей 10 украинских областей: Днепропетровская; Николаевская; Донецкая; Сумская; Запорожская; Харьковская; Житомирская; Херсонская; Кировоградская; Черниговская.

Правда, украинцы должны соответствовать определенным критериям для получения такого вида денежной поддержки. В то же время помощь не предоставляют украинцам, которые проживают на территориях в пределах 0 – 20 километров от линии боевых действий.

Также отдельную помощь может предоставлять регион, в котором живет украинец, в соответствии с условиями и ситуациями. Чаще всего поддержка финансируется из благотворительных или международных организаций. Максимальный объем выплат – 10 800 тысяч гривен.