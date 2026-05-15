Що відомо про новий проєкт підтримки українців?

Про те, яку ініціативу втілюють в Україні для допомоги людям, йдеться у повідомленні Благодійної організації "Щедрик".

Так, організація заявила про запуск нового проєкту підтримки – "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику".

Ініціативу реалізуватимуть у партнерстві з Благодійним фондом "Право на захист" та за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Мільйони українців постраждали унаслідок бойових дій на території України. За офіційними даними понад 4 млн стали внутрішньо переміщеними особами. Для більшості евакуація – це лише початок складного шляху,

– зазначають у повідомленні.

Зокрема відомо, що мета проєкту – підтримати евакуйованих, внутрішньо переміщених осіб, які живуть у тимчасових місцях проживання, транзитних центрах або приватних домогосподарствах цільових громад.

Зауважте! Йдеться про українців, які тимчасово мешкають у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській областях.

Основний акцент проєкту – фінансова допомога для людей, які постраждали через війну або опинилися у складних життєвих обставинах.

Так, за ініціативою пропонують отримати:

грошову допомогу 12 300 гривень для евакуйованих осіб та постраждалих від обстрілів;

грошову допомогу 10 800 гривень для найбільш соціально-економічно вразливих категорій;

грошова допомога для відновлення або започаткування малого бізнесу чи самозайнятості.

Важливо, що окрім виплат організації надають можливість учасникам отримати:

непродовольчі набори;

гігієнічні комплекти;

набори інклюзивної гігієни.

У повідомленні акцентували, що допомогу спрямовуватиму для людей, які опинилися у найбільш вразливій ситуації. Поки реєстрацію ще не відкрили, але незабаром на каналі організації "Щедрик" має з'явитись детальна інформація щодо умов участі та критеріїв відбору учасників.

Що ще відомо про підтримку вразливих категорій українців?

В Україні доволі поширена система одноразових виплат як підтримки. Наприклад, у квітні деякі українці могли отримати по 1,5 тисячі гривень від уряду. Допомогу створили як реакцію на стрімке підвищення цін на пальне. Оскільки здорожчав ресурс, то й продукти та товари теж змінилися в цінах.

Зокрема подібну ініціативу вже анонсував Київ. До дня столиці, який відзначають в останню неділю травня, Київ надасть одноразову матеріальну допомогу за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Про це йдеться на сайті КМДА. Так, вразливі категорії населення столиці зможуть отримати від 800 до 1500 гривень виплати.

Водночас як пояснив для 24 Каналу експерт з пенсійних питань Андрій Павловський, система одноразових виплат не зовсім доцільний варіант для України. За словами експерта, ліпше розбудовувати систему соцвиплат за комплексною допомогою. Вона буде плановою та регулярною.

Наприклад, у країнах ЄС існує лише адресна допомога, яка передбачена для людей, які стикаються з певними життєвими труднощами. І певний час вона отримує таку допомогу допоки не розв'яже ту чи іншу проблему. А в Україні доволі часто можуть роздавати кошти просто так, зокрема так звана "тисяча Зеленського", різні кешбеки тощо,

– пояснив Павловський.

Експерт долає, що потрібно дбати про загальне становище малозабезпечених людей. А одноразова підтримка це як швидкі гроші, які українці відразу ж спрямовують на нагальні потреби, а потім знову залишаються ні з чим.

Зокрема щодо пенсій Павловський підсумував, що середня виплата по країні менша за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. На початку року середній показник пенсій в Україні складав 6,5 тисячі гривень. А щоб говорити про гідне забезпечення, лише мінімальний розмір пенсії має складати 8 тисяч гривень.

У яких областях України можна отримати гуманітарну допомогу?

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають проєкт "Консорціум LINK". Ініціатива надає гуманітарну допомогу для мешканців 10 українських областей: Дніпропетровська; Миколаївська; Донецька; Сумська; Запорізька; Харківська; Житомирська; Херсонська; Кіровоградська; Чернігівська.

Щоправда, українці мають відповідати певним критеріям для отримання такого виду грошової підтримки. Водночас допомогу не надають українцям, які проживають на територіях у межах 0 – 20 кілометрів від лінії бойових дій.

Також окрему допомогу може надавати регіон, у якому живе українець, відповідно до умов та ситуацій. Найчастіше підтримка фінансується з благодійних чи міжнародних організацій. Максимальний обсяг виплат – 10 800 тисяч гривень.