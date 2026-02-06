Ударит по Украине: одна из стран Европы втрое урезала гуманитарную помощь

Чехия резко сокращает средства на гуманитарную помощь, которую она предоставляет другим государствам. От такого решения пострадает Украина, которая получала от союзника энергетическую поддержку из этих средств.

Как урежут гуманитарную помощь?

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии, передает издание ČT24.

Предыдущее правительство Петра Фиалы закладывало на гуманитарную помощь 165 миллионов крон (6,8 миллиона евро);

Однако нынешний кабинет Андрея Бабиша, согласно проекту бюджета, оставил лишь 50 миллионов (2 миллиона евро).

Таким образом финансирование этих потребностей сократится более чем втрое.

Министр иностранных дел Петр Мацинка уже объяснил такое решение необходимостью экономии.

Заметьте! В оппозиции уже жестко раскритиковали решение правительства. Бывший министр иностранных дел Ян Липавский назвал его "местью человечеству".

Как сокращение расходов повлияет на Украину?

Ранее из этой статьи бюджета Чехия финансировала, например, работу вертолетов во время пожаров в Испании или помощь для Сектора Газы.

Средства также направляли Украине. В частности, чешский Кабмин уже выделил из этой суммы 10 миллионов крон на генераторы для украинцев, чтобы поддержать в морозы на фоне российских атак.

Однако теперь средств для Украины будет меньше. В МИД попредили, что после сокращения расходов в бюджете останется всего 40 миллионов крон на эти нужды.

Это, конечно, не оптимальная ситуация. Денег нет, приходится очень много экономить,

– отметил Мацинка.

Важно! Кроме того, правительство Бабиша вдвое сократило программу помощи и экономического восстановления – с 1 миллиарда до 500 миллионов крон. А из этих средств финансировались проекты по восстановлению школ и жилья для ВПО в Украине, чтобы им было где жить и не выезжали из страны дальше. Теперь продолжение этих инициатив под большим вопросом.

Какую помощь уже предоставила Чехия?

Недавно премьер-министр Юлия Свириденко сообщила об экстренной помощи от Чехии. По ее словам, правительство выделило 500 тысяч долларов на закупку генераторов для Украины.

Эти средства направили на поддержку украинцев после массированных ударов России в январе.

Ваша поддержка спасает жизни и укрепляет нашу устойчивость,

– заявила Свириденко.

Чешскую поддержку направят на предоставление генераторов для прифронтовой Днепропетровщины.

Какова позиция нового правительства Чехии по Украине?