Чехи поддерживают позицию президента Петра Павла относительно снарядов для Украины. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что со стороны Украины также важно показать необходимость этой поддержки.

"Такая поддержка усиливает и политическую позицию президента, и всей его команды, поскольку есть достаточно много инициатив. Это действительно наши адвокаты в странах европейского сообщества", – сказал он.

Изменилась ли поддержка Украины?

Сергей Кузан рассказал, что украинский опыт очень интересен западным партнерам. В частности, по рекрутингу, в ведении полномасштабной войны, организации, мобилизации наших ресурсов.

Команда Украинского центра безопасности и сотрудничества осуществила рабочий визит в Чехию. У партнеров была заинтересованность по вопросу российской дезинформации, противодействия таким ИПСО.

Несмотря на смену правительства, несмотря на то, что там есть критические замечания к новому премьеру, уровень поддержки президента у народа остается высоким. Уровень именно заинтересованности в сотрудничестве Украины и Чехии остается на самом высоком уровне,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

