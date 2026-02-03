Чехи поддерживают позицию президента Петра Павла относительно снарядов для Украины. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу, что со стороны Украины также важно показать необходимость этой поддержки.

"Такая поддержка усиливает и политическую позицию президента, и всей его команды, поскольку есть достаточно много инициатив. Это действительно наши адвокаты в странах европейского сообщества", – сказал он.

Изменилась ли поддержка Украины?

Сергей Кузан рассказал, что украинский опыт очень интересен западным партнерам. В частности, по рекрутингу, в ведении полномасштабной войны, организации, мобилизации наших ресурсов.

Команда Украинского центра безопасности и сотрудничества осуществила рабочий визит в Чехию. У партнеров была заинтересованность по вопросу российской дезинформации, противодействия таким ИПСО.

Несмотря на смену правительства, несмотря на то, что там есть критические замечания к новому премьеру, уровень поддержки президента у народа остается высоким. Уровень именно заинтересованности в сотрудничестве Украины и Чехии остается на самом высоком уровне,
– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Помощь Украине со стороны Чехии: последние новости

  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос самолетов L-159 для Украины "закрыт". Он резко раскритиковал начальника Генерального штаба Карела Ржеку, который публично поддержал идею поставки.

  • Владимир Зеленский ответил на критику Бабиша относительно помощи Украине. Он отметил, что сегодня нашему государству помогают, и ВСУ сдерживают Россию. Без поддержки от союзников Украина может не выдержать. Тогда есть риск, что Россия пойдет дальше.

  • Украинский лидер объяснил, зачем Украине чешские самолеты L-159. По его словам, L-159 могли бы усилить украинскую противовоздушную оборону и быть эффективными против "Шахедов".

  • Президент Чехии Петр Павел раскритиковал отказ от предоставления Украине самолетов L-159. Он подчеркнул, что продажа Украине истребителей L-159 не угрожает обороноспособности Чехии.