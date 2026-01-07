ВПЛ оказывают гуманитарную помощь в одной из областей Украины: что можно получить
- Многодетные семьи со статусом ВПЛ, проживающие в одной из громад на Днепропетровщине.
- Для получения помощи необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении детей, справку ВПО и идентификационные коды.
Гуманитарную помощь может получить одна из категорий ВПЛ, которая проживает на Днепропетровщине. Обращаться могут внутренне перемещенные лица, которые получили статус в 2022 – 2025 годах.
Кто может получить гуманитарную помощь?
Предоставление гуманитарной помощи предусмотрено для многодетных семей, которые из-за войны оставили свои дома и поселились в одной из общин Павлоградского района, пишет 24 Канал со ссылкой на местную организацию Общества Красного Креста.
Многодетные семьи со статусом ВПЛ могут получить набор посуды. Гуманитарная помощь распространяется на тех, кто зарегистрирован и проживает в Терновской громаде на Днепропетровщине.
Обратите внимание! Предусмотрен один набор на семью. В гуманитарной организации отметили, что количество помощи ограничено.
Что нужно для получения гуманитарной помощи?
Обращаться за гуманитарной помощью можно, предоставив оригиналы следующих документов:
- паспорт;
- свидетельство о рождении детей;
- справка ВПЛ;
- идентификационные коды.
Получать помощь можно в приемные дни с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00. Телефон для справок 0991002022.
Какую помощь ВПЛ могут получать от государства?
По постановлению Правительства, ВПЛ могут получать помощь от государства. Ее назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.
После назначения ежемесячные выплаты поступают одному из членов семьи в размере:
3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей;
2 тысячи гривен для других лиц.
Однако выплаты ВПЛ могут отменить в случае, если состояние семьи превышают установленные государством критерии.
За что могут отменить помощь от государства?
Забрать выплаты у ВПЛ могут в случае возвращения к своему прежнему месту жительства или переезда за границу. Помощь прекращают также, если пребывание за пределами Украины превысило 30 дней подряд или 60 дней совокупно при получении выплат.
Отменить помощь могут за приобретение новой машины, земельного участка, недвижимости, ценных бумаг на сумму более 100 тысяч гривен и тому подобное. Основанием для прекращения выплат является также сдача в аренду жилья, которое находится в собственности ВПЛ, независимо от места расположения.
Потерять право на помощь можно также в случае, если новые приобретения сверх установленных государством норм делал один из членов семьи ВПЛ.