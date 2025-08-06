Нацполиция провела расследование в результате которого стало известно о 17 фигурантах схем по хищению бюджетных средств. Общие убытки составили 16,6 миллиона гривен.

Что известно об этих делах?

Максимальное наказание, которые смогут получить фигуранты этих дел – 12 лет лишения свободы, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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В рамках комплексных мероприятий по выявлению преступных схем по хищению бюджетных средств оперативники управления стратегических расследований в Волынской области, следователи полиции, детективы БЭБ, совместно с прокурорами собрали доказательства в отношении 17 человек. Их действия привели к 16,6 миллиона гривен убытков,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Среди подозреваемых по этим делам, стоит выделить: