Минус 16 миллионов из бюджета: стала известна схема хищения средств на Волыни
- На Волыни выявлена схема хищения бюджетных средств, которая привела к убыткам в 16,6 миллиона гривен.
- К подозреваемым относятся должностные лица, среди которых председатель ОТГ, директор департамента Луцкого горсовета, директор коммунального предприятия, руководители карьера Укрзализныци, а также руководитель и работники Регионального офиса водных ресурсов.
Нацполиция провела расследование в результате которого стало известно о 17 фигурантах схем по хищению бюджетных средств. Общие убытки составили 16,6 миллиона гривен.
Что известно об этих делах?
Максимальное наказание, которые смогут получить фигуранты этих дел – 12 лет лишения свободы, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
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В рамках комплексных мероприятий по выявлению преступных схем по хищению бюджетных средств оперативники управления стратегических расследований в Волынской области, следователи полиции, детективы БЭБ, совместно с прокурорами собрали доказательства в отношении 17 человек. Их действия привели к 16,6 миллиона гривен убытков,
– говорится в сообщении Нацполиции.
Среди подозреваемых по этим делам, стоит выделить:
- Председателя ОТГ и директора департамента Луцкого городского совета, закупающих электроэнергию по завышенным ценам. Сумма убытков, которую они нанесли, достигла 424,8 и 476,4 тысячи гривен.
- Директора коммунального предприятия. Он закупал деревянную щепу по завышенной цене, что привело к убыткам – более 2,7 миллиона гривен.
- Руководителей карьера производственного подразделения филиала Укрзализныци, а также их подчиненных. Они действовали как организованная группа. В целом эти лица присвоили имущества на 5,8 миллиона гривен.
- Руководителя и 2 работников Регионального офиса водных ресурсов. Эти лица осуществляли безосновательное начисление завышенных премий подчиненным. Также указанные граждане проводили фиктивное трудоустройство лиц, чтобы те подпали под бронирование.