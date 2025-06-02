Только 25%: кто из украинцев может получить лишь четверть пенсионных выплат от государства
- Пенсионеры на полном государственном содержании в Украине получают 25% пенсии, остальное идет на содержание нетрудоспособных членов семьи и учреждения.
- Детям-сиротам выплачивается полная пенсия на их счета, другим детям на государственном содержании - 50% пенсии, часть которой перечисляется учреждению.
В Украине немало пенсионеров могут получать выплаты от правительства в размере 25%. Речь идет о лицах, которые находятся на полном государственном содержании и имеют нетрудоспособных членов семьи.
Кто может получить только четверть выплаты
Остальные выплаты предназначены для нетрудоспособных родственников и учреждений, в которых проживает пенсионер, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Дело в том, что во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении или заведении ему выплачивается 25% назначенной пенсии. А если размер пенсии превышает стоимость содержания, то выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания. Однако не менее 25 процентов назначенной пенсии.
Если же у пенсионера, который находится в соответствующем учреждении на полном государственном содержании, есть нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на его иждивении, то пенсия выплачивается в таком порядке:
- 25 процентов пенсии – самому пенсионеру;
- остальная часть пенсии, но не более 50 процентов назначенного размера пенсии – указанным членам семьи.
Часть пенсии, оставшаяся после выплаты суммы пенсии пенсионеру и членам его семьи перечисляется в учреждение (заведение), где пенсионер находится на полном государственном содержании, по его личному заявлению.
Как выплачивается помощь детям?
Детям-сиротам за период пребывания на полном государственном содержании пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере и перечисляется на их личные счета в банке. Другим детям, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивается 50% пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляется на их личные счета в банке. При этом часть пенсии перечисляется на банковский счет учреждения, где ребенок находится на полном государственном содержании.
Важно! Выплата осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер зачислен на полное государственное содержание.