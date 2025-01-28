Дуда заявил, что газовые трубопроводы, которые идут из России следует демонтировать

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки российского газа в Европу не могут возобновляться даже после того, как Украина и Россия заключат мирное соглашение. Польский чиновник призвал европейских лидеров извлечь урок из российско-украинской войны.

Стремится ли Европа получать российский газ

Дуда заявил, что восстанавливать газ через "Северный поток" нельзя. Более того, польский президент настаивает на демонтаже этого трубопровода, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Анджей Дуда Президент Польши Я считаю, что газопроводы "Северный поток" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы. Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной.

Дуда также уточнил, что российский газ несет собой большую экономическую угрозу для Европы. Президент Польши указывает на соблазн, который может возникнуть у некоторых европейских стран в вопросе получения российского газа.