12 января, 14:25
Не только прифронтовые регионы: Свириденко рассказала, где худшая ситуация со светом

Валерия Моргун
Основні тези
  • Самая сложная ситуация со светом наблюдается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области.
  • Правительство сосредоточено на восстановлении электроснабжения в Одесской, Харьковской и Донецкой областях.

В правительстве провели селекторное совещание со всеми областями. Темой обсуждения было состояние энергосистемы и жизнеобеспечения страны.

Где в Украине худшая ситуация с электричеством?

В частности стало известно, где по состоянию на 12 января, самая сложная ситуация с энергетикой, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Читайте также Весь Киев переходит на экстренные отключения света

 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач.

Как сообщила премьер-министр, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. В частности речь идет о Бориспольском и Броварском районах.

Отдельный фокус остается на восстановлении электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей. В этих регионах ситуация сложная после ночных обстрелов.

Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов,
– подчеркнула Юлия Свириденко.

Сейчас критическая инфраструктура работает бесперебойно. Уже более 7 000 пунктов несокрушимости развернуты по всей стране.

В частности движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника. Кроме того, органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

Обратите внимание! Восстановление энергосистемы находится на контроле. Правительство в постоянной координации с главами ОГА и оказывает всю необходимую поддержку.

Напомним, что Владимир Зеленский уже сообщал, что в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 11 января.

Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего,
– заявил Зеленский.

Он добавил, что на Днепровщине, Запорожье, Харьковщине, Донетчине – везде работают энергетики, ремонтные бригады и все коммунальные службы.

Что происходило в Киеве?

  • Мэр Киева – Виталий Кличко – 9 января призвал жителей Киева выехать из города по возможности. Причиной стало отсутствие отопления в результате российских ударов.
  • По состоянию на 11 января в большинстве многоэтажек уже вернули тепло. Речь идет об около 85% домов, которые остались без отопления.