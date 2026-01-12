Не только прифронтовые регионы: Свириденко рассказала, где худшая ситуация со светом

В правительстве провели селекторное совещание со всеми областями. Темой обсуждения было состояние энергосистемы и жизнеобеспечения страны.

Где в Украине худшая ситуация с электричеством?

В частности стало известно, где по состоянию на 12 января, самая сложная ситуация с энергетикой, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины В наиболее пострадавших от обстрелов регионах энергетики проводят восстановительные работы в условиях постоянных атак врага, низких температур ниже -10 градусов, обледенения оборудования и линий электропередач.

Как сообщила премьер-министр, самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области. В частности речь идет о Бориспольском и Броварском районах.

Отдельный фокус остается на восстановлении электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей. В этих регионах ситуация сложная после ночных обстрелов.

Главная задача – восстановить электро- и теплоснабжение для всех домов,

– подчеркнула Юлия Свириденко.

Сейчас критическая инфраструктура работает бесперебойно. Уже более 7 000 пунктов несокрушимости развернуты по всей стране.

В частности движение по основным магистралям обеспечено, дороги расчищает спецтехника. Кроме того, органы местной власти организуют работу образовательных учреждений с учетом погодных условий на местах.

Обратите внимание! Восстановление энергосистемы находится на контроле. Правительство в постоянной координации с главами ОГА и оказывает всю необходимую поддержку.

Напомним, что Владимир Зеленский уже сообщал, что в Киеве еще продолжаются ремонтные работы после удара. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении 11 января.

Бровары, Васильков, Фастов, Борисполь – там сложнее всего,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что на Днепровщине, Запорожье, Харьковщине, Донетчине – везде работают энергетики, ремонтные бригады и все коммунальные службы.

Что происходило в Киеве?