За сколько сегодня можно купить 100, 150 и 200 долларов

Курс доллара в Украине остается стабильным. Сегодня произошло незначительное подорожание валюты, однако, оно практически неощутимо.

Как изменился курс доллара во второй половине февраля

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 19 февраля, составил – 41,57 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Средний курс в банках, по данным "Минфина" сегодня такой:

покупка – 41,40 гривны за доллар;

продажа – 41,95 гривны за доллар.

В обменниках ситуация отличается:

покупка – 41,80 гривны за доллар;

продажа – 41,84 гривны за доллар

Какую сумму нужно потратить на покупку 100 долларов

если покупка 100 долларов осуществляется в банке , придется потратить ориентировочно – 4 195 гривен;

, придется потратить ориентировочно – 4 195 гривен; при покупке 100 долларов в обменнике необходимо будет иметь уже примерно – 4 184 гривны.

Сколько нужно потратить для покупки 150 долларов

для покупки 150 долларов в банке нужно потратить примерно 6 292,50 гривны;

нужно потратить примерно 6 292,50 гривны; при покупке 150 долларов в обменнике необходимо иметь ориентировочно 6 276 гривны.

За сколько можно купить 200 долларов 19 февраля