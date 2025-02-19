19 февраля, 17:25
За сколько сегодня можно купить 100, 150 и 200 долларов
Курс доллара в Украине остается стабильным. Сегодня произошло незначительное подорожание валюты, однако, оно практически неощутимо.
Как изменился курс доллара во второй половине февраля
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 19 февраля, составил – 41,57 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Средний курс в банках, по данным "Минфина" сегодня такой:
- покупка – 41,40 гривны за доллар;
- продажа – 41,95 гривны за доллар.
В обменниках ситуация отличается:
- покупка – 41,80 гривны за доллар;
- продажа – 41,84 гривны за доллар
Какую сумму нужно потратить на покупку 100 долларов
- если покупка 100 долларов осуществляется в банке, придется потратить ориентировочно – 4 195 гривен;
- при покупке 100 долларов в обменнике необходимо будет иметь уже примерно – 4 184 гривны.
Сколько нужно потратить для покупки 150 долларов
- для покупки 150 долларов в банке нужно потратить примерно 6 292,50 гривны;
- при покупке 150 долларов в обменнике необходимо иметь ориентировочно 6 276 гривны.
За сколько можно купить 200 долларов 19 февраля
- чтобы приобрести 200 долларов в банке, нужно иметь ориентировочно 8 390 гривен;
- для приобретения 200 долларов в обменнике необходимо иметь уже 8 368 гривен.