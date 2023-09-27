Успейте до 31 декабря: кому с Нового года отменят пенсию

В правительстве ввели значительные упрощения для ВПЛ. Переселенцы могут пройти верификацию личности до 1 января 2024 года и при этом не потерять свои выплаты.

Что такое идентификация

Идентификация личности – это обязательная процедура, которую должны проходить все украинские пенсионеры, чтобы продолжать получать выплаты. Верифицировать личность можно как онлайн, так и офлайн.

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Как пройти идентификацию

Онлайн

Подтверждение вашей личности может происходить через видеоконференцию с уполномоченными лицами.

Оффлайн

Обратитесь в ближайшее отделение "Ощадбанка". Сотрудник проведет вашу идентификацию, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время процедуры вам придется провести финансовую операцию с использованием PIN-кода.

Пенсии у украинцев

Если вы находитесь за границей, идентификацию можно пройти в консульстве, обратившись к уполномоченному лицу.

Несмотря на выезд за границу, некоторые граждане имеют право получать пенсию и за рубежом. Средства могут поступать на счет или выдаваться через почту. Пока что "Укрпочта" осуществляет международные переводы только в Польшу Однако впоследствии, если эксперимент будет удачным, количество стран, где появится эта возможность, будет расти.

Размер пенсий в Украине: