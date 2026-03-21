Тысячам пенсионеров могут остановить выплаты: кто рискует остаться без денег уже через две недели

Уже в ближайшее время часть пенсионеров может столкнуться с приостановлением выплат. Причины могут быть разными, поэтому важно заранее разобраться, кого это может касаться.

Кто потеряет пенсию уже через две недели?

До 1 апреля часть украинских пенсионеров должна выполнить обязательную процедуру идентификации, иначе выплаты могут быть временно приостановлены, пишет Пенсионный фонд.

Прежде всего это касается внутренне перемещенных лиц, а также граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и тех, кто длительное время находится за пределами Украины. Этот механизм не связан с изменением размера пенсии, потому что направлен на подтверждение права на ее получение.

Важно! В то же время невыполнение требования в установленный срок может привести к остановке начислений уже с апреля. Дополнительно предусмотрена подача декларации о неполучении пенсионных выплат от России. Ее отсутствие также является основанием для приостановления выплат.

Пенсионерам, которые уже прошли идентификацию дистанционно, стоит убедиться, что процедура зачислена. Решение направляется на электронную почту, указанную при подаче заявления.

При наличии идентификационного кода статус можно проверить через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда в разделе "Мои обращения". Именно поэтому ключевая рекомендация для пенсионеров – это заранее проверить свой статус и выполнить все необходимые требования, чтобы избежать приостановления пенсии.

Должны ли проходить идентификацию все пенсионеры?

Процедура является обязательной для нескольких категорий граждан: тех, кто проживает или выехал с временно оккупированных территорий, а также пенсионеров, которые находятся за границей более 183 дней.

При этом сам факт получения пенсии не освобождает от необходимости периодически подтверждать свою личность.

Существует несколько способов пройти идентификацию:

Самый удобный это дистанционный формат через видеосвязь или с помощью электронной подписи, в частности "Дія.Підпис".

Также можно обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Для граждан, которые находятся за рубежом, предусмотрено подтверждение через консульские учреждения с последующей подачей документов в Пенсионный фонд.

У Пенсионном фонде отмечают, что времени для прохождения процедуры остается ограниченно, поэтому промедление может привести к перерывам в выплатах. В то же время после подтверждения личности начисления восстанавливаются, однако это может занять определенное время.

