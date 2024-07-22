Освобождение от идентификации: какие пенсионеры могут избежать проверки

22 июля 2024, 12:15
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Источник:

Минсоцполитики

Без прохождения идентификации некоторые пенсионеры могут остаться без ежемесячных выплат. Однако, не всем обязаны проходить эту процедуру.

Кто может избежать идентификации

В Министерстве социальной политики объясняют, что идентификация является общепринятой мировой практикой, которая подтверждает, что пенсию получает именно тот, кому она принадлежит. Такую идентификацию необходимо проходить каждые шесть месяцев.

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Однако, ранее процесс идентификации для получателей проходил незаметно, а именно через получение пенсии на почте или на карточке в банке. Сейчас же некоторым пенсионерам приходится самостоятельно устанавливать дату идентификации. А точнее это касается внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года.

Обратите внимание! Всем остальным пенсионерам проходить идентификация не нужно.

Как пройти идентификацию?

Идентификацию можно пройти лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в "Ощадбанке". Для этого нужно иметь при себе паспорт, пенсионное удостоверение и платежную карточку, на которую поступает пенсия. Также есть возможность пройти идентификацию дистанционно через вебпортал Пенсионного фонда, используя "Дія. Подпись".
Автор: Катерина Добровольська