Для клиентов Ощадбанка: кому нужно проходить специальную проверку
Источник:Минсоцполитики
Украинские пенсионеры обязаны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если они не делают это своевременно, их выплаты могут замораживаться.
Как проходит идентификация
Пенсионер может проходить идентификацию несколькими методами. В частности, в отделении ПФУ и через электронный портал Пенсионного фонда.
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Также пенсионеры могут выбрать следующие способы:
- через АО "Ощадбанк";
- во время видеоконференции;
- в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.
Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какие документы нужны для этого:
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение личности.