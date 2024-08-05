Для клиентов Ощадбанка: кому нужно проходить специальную проверку

Украинские пенсионеры обязаны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если они не делают это своевременно, их выплаты могут замораживаться.

Как проходит идентификация

Пенсионер может проходить идентификацию несколькими методами. В частности, в отделении ПФУ и через электронный портал Пенсионного фонда.

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Также пенсионеры могут выбрать следующие способы:

через АО "Ощадбанк";

во время видеоконференции;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом.

Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года, осуществлялась без прохождения физической идентификации с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,

– говорится в сообщении ПФУ.

Ранее пенсионеры могли не замечать проведения идентификации, поскольку она осуществлялась почтальоном или работником банка.

Какие документы нужны для этого:

пенсионное удостоверение;

удостоверение личности.

Во время прохождения идентификации в АО "Ощадбанк" нужно иметь при себе платежную карточку, куда поступает пенсия.