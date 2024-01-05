Почти как на экзамене: какие вопросы задают пенсионерам во время идентификации

Часть пенсионеров должна пройти идентификацию в ПФУ, чтобы не потерять свои выплаты. Во время нее украинцам зададят целый список вопросов.

Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию в ПФУ должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через "Ощадбанк". Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.

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Какие вопросы зададут

Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?

Назовите фамилию, имя и отчество.

Назовите дату рождения.

Назовите место рождения.

Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).

Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?

Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.

Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.

Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.

Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

Срок прохождения идентификации продлили до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.