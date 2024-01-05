Почти как на экзамене: какие вопросы задают пенсионерам во время идентификации

5 января 2024, 09:12
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Источник:

Постановление ПФУ

Часть пенсионеров должна пройти идентификацию в ПФУ, чтобы не потерять свои выплаты. Во время нее украинцам зададят целый список вопросов.

Кто должен пройти идентификацию

Идентификацию в ПФУ должны пройти только пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года и получают пенсию через "Ощадбанк". Также ее необходимо пройти лицам, которые потеряли свою пенсию по определенным причинам – например, выехали за границу.

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Обратите внимание! Срок прохождения идентификации продлили до 1 апреля 2024 года. К этому времени лицо само должно обратиться в ПФУ через личный кабинет на сайте и назначить встречу.

Какие вопросы зададут

  • Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, включая видеофиксацию вашего лица и (или) экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
  • Назовите фамилию, имя и отчество.
  • Назовите дату рождения.
  • Назовите место рождения.
  • Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
  • Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
  • Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
  • Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
  • Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
  • Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

Автор: Тетяна Стельмах