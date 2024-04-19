Пенсии в Украине: сколько переселенцев продолжат получать выплаты после идентификации

Пенсионеров обязали проходить обязательную идентификацию. Речь идет именно об украинцах из числа переселенцев.

Кому нужно проходить идентификацию

Процесс идентификации процедура необходима для пенсионеров, которые имеют статус переселенцев. Речь идет о тех, кто стал ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

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Пройти идентификацию можно как онлайн, так и офлайн. пенсионер имеет право воспользоваться такими способами:

обращение в отделение ПФУ или в АО "Ощадбанк";

вебпортал Пенсионного фонда;

видеоконференция онлайн (по предварительному согласованию со специалистом).

Те, кто находится за рубежом, может обратиться в дипломатическое учреждение. Тамошнее уполномоченное лицо имеет право провести идентификацию.

Кому и дальше будут предоставлять пенсию

224,8 тысяч человек из указанных пенсионеров прошли идентификацию. Большинство из них выбрали органы Пенсионного фонда – 161,6 тысячи граждан. Из них:

46 тысяч пенсионеров отдали предпочтение вебпорталу;

7,3 тысячи выбрали электронную квалифицированную подпись "Дія. Подпись".

Другие граждане проходили идентификацию так:

31,5 тысяч человек – через отделение АО "Ощадбанк";

0,8 тысячи – через данные Минсоцполитики;

0,4 тысячи – в дипломатических учреждениях за рубежом.

Если лицо не проходит идентификацию, его выплаты заморожены.