Без пенсии с 1 апреля: кто вскоре может потерять выплаты
Источник:ПФУ
Украинцы, которые не пройдут физическую идентификацию до 1 апреля, могут потерять пенсию. Ранее этот процесс был приостановлен из-за ковида и полномасштабного вторжения, но его возобновили.
До когда надо пройти идентификацию
Идентификацию нужно пройти до 31 марта 2024 года. До этой даты выплаты будут продолжать начисляться, однако после, пенсионеры, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года, могут ее потерять.
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Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 08.08.2023 продлило срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27.12.2023 – до 31 марта 2024 года
– написали в ПФУ.
Идентификацию можно пройти любым удобным способом в АО "Ощадбанк".
Способы прохождения идентификации
- обратиться лично в отделение АО "Ощадбанк" или в любой сервисный центр ПФУ с документом, который удостоверяет личность;
- с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дия. Подпись (Дия ID) через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- с помощью видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;
- в зарубежном дипломатическом учреждении Украины получить документ, удостоверяющий, что лицо является живым. Такое удостоверение нужно направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Это можно сделать по почте или в сканированном виде через веб-портал ПФУ.