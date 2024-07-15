Чтобы не потерять выплаты: кто из пенсионеров должен пройти идентификацию

Некоторые пенсионеры обязаны проходить идентификацию каждые шесть месяцев. Это касается пенсионеров со статусом внутренне перемещенных лиц.

Как пенсионерам пройти идентификацию

Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", должны пройти физическую идентификацию.

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Осуществляется процедура каждые 6 месяцев. Она обязательна для всех пенсионеров со статусом ВПЛ.

Пройти идентификацию можно несколькими способами, в частности дистанционно и за рубежом:

в отделении Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через отделение АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

в дипломатическом учреждении Украины за рубежом;

в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Какие документы для этого нужно иметь:

удостоверение личности;

пенсионное удостоверение;

платежная карта, куда поступает пенсия (при условии, что идентификация происходит в АО "Ощадбанк").

Если пенсионер не успел пройти идентификацию, он может сделать это сейчас.