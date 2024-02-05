Кому из пенсионеров могут прекратить выплачивать пенсию весной

Об идентификации пенсионеров говорят все чаще. Все потому, что пожилые люди, которые получить статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут остаться без выплат весной. Для того чтобы этого не случилось, стоит выбрать один из способов для подтверждения личности.

Кому могут не выплачивать пенсию весной

Известно, что пенсионеры со статусом внутренне перемещенных лиц, которые получили до полномасштабного вторжения, а именно 24 февраля 2022 года, должны обязательно пройти идентификацию личности в 2024 году.

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Сначала срок прохождения идентификации должен был длиться с 1 июля до конца 2023 года. Но в правительстве продлили срок до 31 марта 2024 года.

Если пенсионер не пройдет идентификацию, он может не получить свои пенсионные выплаты. Поэтому пенсия будет накапливаться на счету до тех пор, пока лицо не подтвердит свою личность.

Пройти идентификацию можно:

в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;

через веб-портал Пенсионного фонда – в режиме видеоконференцсвязи;

за рубежом – в зарубежном дипломатическом учреждении Украины, где нужно получить документ, который удостоверяет, что физическое лицо является живым.

Этапы записи на идентификацию через вебпортал ПФУ

Для того чтобы пройти идентификацию в режиме видеосвязи через вебпортал стоит выполнить следующие шаги:

Зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. В верхней части экрана нужно выбрать вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажать на нее. Форму, которая появится на экране, нужно заполнить. Речь идет о полях, что обозначены звездочкой: личные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона; способ проведения видеоидентификации через один из предложенных приложений (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom); при необходимости, укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и т.д.), дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".

После подачи заявления с пенсионером свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации. Сама видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней. Впрочем, не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

К заявлению могут быть приложены (в виде прикрепленных файлов) идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и т.д. (размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт).