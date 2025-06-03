Почему могут не выплачивать пенсию и что делать в таком случае

Части пенсионеров в Украине необходимо пройти идентификацию, то есть подтвердить свою личность. Если этого не сделать, можно потерять пенсионные выплаты.

Кто обязан пройти идентификацию

Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, должны были пройти идентификацию. Если они не успели сделать этого в установленные сроки, то могут идентифицироваться и сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Процедуру идентификации ВПЛ могут пройти несколькими способами:

лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины;

осуществить идентификацию в любом отделении АО Ощадбанк;

авторизоваться на веб-портале ПФУ и там подтвердить данные;

идентифицироваться с помощью электронной подписи “Дія.Підпис”;

через видеоконференцию, подав заявку на портале электронных услуг ПФУ.

Важно! В случае пребывания за границей пенсионер может пройти идентификацию, обратившись в дипломатическое учреждение.

Почему не выплачивают пенсию без идентификации

Если пенсионер из числа ВПО не прошел идентификацию, то пенсию ему временно не будут выплачивать. Это означает, что пенсионные выплаты продолжают начисляться, но до момента подтверждения личности не перечисляются на банковскую карточку.

Идентификация проводится:

для проверки законного получателя средств;

для предотвращения доступа мошенников к пенсионному счету ВПЛ.

Все пенсионеры в Украине проходят физическую идентификацию регулярно, но обычно не обращают внимание на это. Физическая идентификация для них происходит в момент посещения отделений Пенсионного фонда или банка, в котором открыт пенсионный счет,

– отмечают в Минсоцполитики.

После прохождения идентификации выплаты пенсий возобновляют, как только Пенсионный фонд получит информацию о подтверждении личности. Обращаться в ПФУ с заявлением о возобновлении выплат не нужно.

Стоит знать! Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации.