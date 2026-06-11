Какие льготы предоставляются гражданам с III группой инвалидности
Граждане, частично утратившие трудоспособность, могут получить инвалидность. Группа инвалидности зависит от степени нарушения. Если нарушения носят умеренный характер, лицо имеет право на III группу инвалидности.
На какие льготы в сфере труда могут рассчитывать лица с III группой инвалидности?
Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на льготы в различных сферах, сообщает, Enable Me.
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В частности, если инвалидность препятствует выполнению работы по срочному трудовому договору, то гражданин имеет право прекратить трудовые отношения даже досрочно. К тому же такое лицо:
- имеет право на ежегодный отпуск на 2 дня дольше обычного, то есть, 26 календарных дней;
- может рассчитывать на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты в течение 14 календарных дней в год;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы в размере 30 календарных дней в год и так далее.
Нет испытательного срока при приеме на работу лиц с инвалидностью III группы. В законодательно предусмотренных случаях работодатель должен создать льготные условия труда для таких лиц: организовать их обучение и/или переквалификацию, установить по их просьбе неполное рабочее время (день или неделю),
– указывает издание.
Какие еще льготы могут получить граждане с III группой инвалидности?
- Украинцы, с III группой инвалидности, могут рассчитывать на специальное оборудование жилых помещений. Речь идет о приспособлениях, которые способствуют индивидуальной программе реабилитации. Также они имеют право получить соответствующее медицинское оборудование, например, протезы.
- Лица с III группой инвалидности могут рассчитывать на бесплатный проезд в некоторых видах городского пассажирского транспорта. Исключением из этого перечня, например, является такси.
- Кроме того, граждане с этой группой имеют право на скидку 50% на стоимость проезда на внутренних маршрутах воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. Однако эта льгота действует только в период с 1 октября по 15 мая.