Кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии почти 600 гривен в июле

Украинские пенсионеры могут увеличить свою пенсию путем получения специальной надбавки. Некоторые из этих доплат предоставляются автоматически.

Кому предоставляется такая надбавка

Пенсионеры старше 70 лет имеют право на возрастную надбавку. Размер этой доплаты зависит от возраста лица.

Читайте также Нефтяная отрасль России находится под двойным ударом: экономист объяснил, в чем причина

Сейчас эта надбавка такова:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка со временем увеличивается, но не прибавляется. То есть, пенсионер в 77 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.

Возрастная доплата добавляется к пенсии автоматически. Предоставление надбавки происходит в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Исключением являются случаи, когда день рождения лица наступает после начисления пенсии. Тогда доплата предоставляется уже со следующего месяца.

Надбавка по возрасту предоставляется при условии, что ежемесячная пенсионная выплата лица не превышает