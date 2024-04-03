Какую пенсию получают украинцы, не имеющие стажа

Украинцы, которые не имеют необходимого страхового стажа, не могут получать полноценную пенсию. Впрочем, государство имеет для них альтернативу в виде временной помощи.

Какие выплаты можно иметь без стажа

Люди пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию из-за недостатка страхового стажа, могут претендовать на временную помощь от государства.

Читайте также Несмотря на отсутствие стажа: могут ли люди с инвалидностью иметь пенсию

Для этого нужно обратиться в местный центр социальной защиты с соответствующими документами. В период войны и в течение месяца после ее завершения, выплаты продолжаются без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Сколько получают люди без стажа

! Если лицо не имеет 15 лет страхового стажа, оно могут получить выплаты, размер которых соответствует прожиточному минимуму, что составляет. Такие выплаты начинаются не с 60, а с 63 лет.

Люди без всякого стажа не получают пенсионную выплату, но имеют право на социальную помощь размером с прожиточный минимум с 65 лет. Эти суммы после индексации увеличиваться не будут, но есть дополнительные надбавки за возраст:

с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;

с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно;

с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.

Сколько стажа надо для пенсии в 2024 году

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимый страховой стаж составляет 31 год. Если человек не соответствует этому условию, то он имеет шанс выйти на пенсию в 63 года со стажем 21 год.

! Ежегодно минимальный необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 и 63 года увеличивается на один год. Этот процесс продлится до 2028 года. В то же время требования к стажу для получения пенсии в возрасте 65 лет остаются неизменными и составляют 15 лет.