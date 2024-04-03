Какие выплаты можно иметь без стажа

Люди пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию из-за недостатка страхового стажа, могут претендовать на временную помощь от государства.

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Для этого нужно обратиться в местный центр социальной защиты с соответствующими документами. В период войны и в течение месяца после ее завершения, выплаты продолжаются без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Обратите внимание! Если лицо не имеет 15 лет страхового стажа, оно могут получить выплаты, размер которых соответствует прожиточному минимуму, что составляет 2 361 гривну. Такие выплаты начинаются не с 60, а с 63 лет.

Сколько получают люди без стажа

Люди без всякого стажа не получают пенсионную выплату, но имеют право на социальную помощь размером с прожиточный минимум с 65 лет. Эти суммы после индексации увеличиваться не будут, но есть дополнительные надбавки за возраст:

с 70 до 74 лет – 300 гривен дополнительно;

с 75 до 79 лет – 456 гривен дополнительно;

с 80 лет и старше – 570 гривен дополнительно.

Сколько стажа надо для пенсии в 2024 году

В 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимый страховой стаж составляет 31 год. Если человек не соответствует этому условию, то он имеет шанс выйти на пенсию в 63 года со стажем 21 год.

Обратите внимание! Ежегодно минимальный необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 и 63 года увеличивается на один год. Этот процесс продлится до 2028 года. В то же время требования к стажу для получения пенсии в возрасте 65 лет остаются неизменными и составляют 15 лет.