Які виплати можна мати без стажу

Люди пенсійного віку, які не мають права на пенсію через нестачу страхового стажу, можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави.

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Для цього потрібно звернутися до місцевого центру соціального захисту з відповідними документами. У період війни та протягом місяця після її завершення, виплати продовжуються без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.

Зауважте! Якщо особа не має 15 років страхового стажу, вона може отримати виплати, розмір яких відповідає прожитковому мінімуму, що становить 2 361 гривню. Такі виплати починаються не з 60, а з 63 років.

Скільки отримують люди без стажу

Люди без жодного стажу не отримують пенсійну виплату, але мають право на соціальну допомогу розміром з прожитковий мінімум з 65 років. Ці суми після індексації збільшуватися не будуть, але є додаткові надбавки за вік:

з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;

з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;

з 80 років і старше – 570 гривень додатково.

Скільки стажу треба для пенсії у 2024 році

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років необхідний страховий стаж складає 31 рік. Якщо людина не відповідає цій умові, то вона має шанс вийти на пенсію у 63 роки зі стажем 21 рік.

Зауважте! Щороку мінімальний необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60 та 63 роки збільшується на один рік. Цей процес триватиме до 2028 року. Водночас вимоги до стажу для отримання пенсії у віці 65 років залишаються незмінними та становлять 15 років.