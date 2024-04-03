Які виплати можна мати без стажу
Люди пенсійного віку, які не мають права на пенсію через нестачу страхового стажу, можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави.
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Для цього потрібно звернутися до місцевого центру соціального захисту з відповідними документами. У період війни та протягом місяця після її завершення, виплати продовжуються без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.
Скільки отримують люди без стажу
Люди без жодного стажу не отримують пенсійну виплату, але мають право на соціальну допомогу розміром з прожитковий мінімум з 65 років. Ці суми після індексації збільшуватися не будуть, але є додаткові надбавки за вік:
- з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;
- з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;
- з 80 років і старше – 570 гривень додатково.
Скільки стажу треба для пенсії у 2024 році
У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років необхідний страховий стаж складає 31 рік. Якщо людина не відповідає цій умові, то вона має шанс вийти на пенсію у 63 роки зі стажем 21 рік.