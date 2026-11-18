Систематические удары Украины по нефтеперерабатывающей промышленности России приносят ощутимые экономические результаты. Страна, которая десятилетиями продавала топливо по всему миру, теперь лихорадочно ищет бензин по всем уголкам планеты.

Как Россия превратилась в импортера топлива

В октябре морские поставки бензина в Россию достигли 390 тысяч тонн. По данным аналитической компании Kpler, это рекордный месячный показатель, пишет Financial Times.

При этом Россия начала импортировать бензин по морю еще в июле из-за топливного кризиса, вызванного успешными ударами украинских дронов по ее НПЗ.

Постепенно импорт рос. Грузы направлялись в северные порты Балтийского моря и на побережье Белого моря, чтобы снизить риск атак украинских беспилотников в Черном море.

Россия постепенно меняет свои позиции на мировом рынке нефтепродуктов, превращаясь из большого центра экспорта топлива во все более важный рынок импорта. Это поразительный поворот,

– отметил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

Откуда Москва закупает бензин

Для обеспечения внутреннего рынка Москва увеличила закупки бензина по всему миру:

в Марокко;

Турции;

Индии;

и Египте.

Но главным поставщиком для России стал Минск. По оценкам аналитического центра BEROC, с июля Беларусь поставила более 600 тысяч тонн бензина. Из-за этого ей даже пришлось перенаправлять поставки с других экспортных направлений.

Кроме того, Казахстан с лета поставил в Россию 8 тысяч тонн бензина.

Аналитики уверены, что такой рекордный импорт бензина перестал быть для Кремля лишь краткосрочным решением и стал неотъемлемой частью обеспечения долгосрочных потребностей страны.

Речь идет уже не просто о преодолении периодического дефицита в отдельных регионах. Импорт становится все более важной составляющей усилий России по сбалансированию внутренних поставок бензина в условиях длительных перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов,

– добавил Ритолия.

В настоящее время, по данным издания, ситуация с бензином в России в основном остается под контролем. Однако аналитики предупреждают, что новые атаки Украины могут быстро ухудшить положение, особенно если под удар будут попадать крупнейшие и технологически сложные НПЗ.

Напомним, аналитики ГУР подсчитали, что за три месяца, с 18 июля по 22 октября, Россия импортировала морским путем почти 989 тысяч тонн топлива и высокооктановых присадок. Наибольшую долю составил бензин, а именно 73,2% от общего объема. Для поставок было задействовано 30 танкеров, 13 из которых находились под международными санкциями.