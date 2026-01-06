Один из крупнейших покупателей России договорился о газе с Азербайджаном

Турция, которая покупает миллиарды кубометров российского газа ежегодно, подписала новое соглашение на поставку топлива с Азербайджаном. Долгосрочный контракт рассчитан на 15 лет.

Что предусматривает соглашение с Азербайджаном?

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает 24 Канал со ссылкой на Turkiyetoday.

Смотрите также Россия нашла лазейку для экспорта подсанкционного СПГ, но есть нюанс

Соглашение предусматривает общий объем поставок 33 миллиарда кубических метров и стартует в 2029 году.

По словам министра, подписания соглашения ожидается в ближайшее время.

Газ будут поставлять по трубопроводу с шельфового месторождения Абшерон в Каспийском море.

Годовой объем импорта из Азербайджана будет достигать 2,25 миллиарда кубометров.

Используя нашу существующую инфраструктуру, мы будем поставлять этот газ в Турцию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум,

– отметил Байрактар.

Он добавил, что соглашение обеспечит долгосрочные поставки топлива в Турцию, а позволит обеспечить конкурентные цены на газ.

Заметьте! При этом Турция не отказывается от российского газа. В декабре 2025 года страна продлила с Москвой два контракта на импорт газа общим объемом 22 миллиарда кубометров. Однако действие соглашения пролонгировали лишь на 1 год.

Как Турция увеличивает добычу газа?

В то же время Турция планирует нарастить собственную добычу газа в Черном море и открыть новые скважины.

По словам Байрактара в 2026 году, добыча удвоится, охватив 8 миллионов домохозяйств, пишет Haber 7.

Мы пробурим шесть новых разведочных скважин в Черном море. У нас есть скважины в центральной и восточной частях Черного моря, места расположения которых определены, и где мы планируем бурить. Наши усилия по поиску новых запасов будут продолжаться непрерывно,

– подчеркнул министр.

Стоит знать! К 2028 году Турция планирует увеличить добычу газа до 40 миллионов кубических метров – в 4 раза.

Что известно об импорте газа из России?