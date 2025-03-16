Украине нужно импортировать газ: где Киев это будет делать в 2025 году

По состоянию на сейчас в Украине нет долгосрочных контрактов, которые были бы заключены по поставкам газа. В частности газовый рынок Европы является достаточно глобальным, что делает трудным возможность выделить американский газ это или норвежский.

Как и где Украина будет импортировать газ

Этот газ можно просто купить на одном из газовых хабов Европы, сказал Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев для 24 Канала.

Читайте также Украина увеличила объемы импорта природного газа в 12 раз

Согласно его словам, Украина, конечно, могла бы класть соглашение по закупке газа не с трейдерами, а с теми, кто экспортирует газ. Но среди украинских трейдеров нет практики заключения таких соглашений.

В этом году Киеву придется закупать газ в большом количестве в соответствии со сложившейся ситуацией,. Однако тариф для населения вряд ли пересмотрят. Об этом сказал Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В то же время это касается тарифов для промышленности. Именно для них могут изменить цены уже вскоре.

Важно! Это может коснуться не только промышленности, но и производителей электроэнергии и генерации.