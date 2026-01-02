Санкции не сработали: одна из крупнейших экономик мира активно скупает российский СПГ

Западные санкции против России не заставили Китай отказаться от сжиженного природного газа Москвы. В течение 2025 года китайские компании получили 22 партии СПГ из двух подсанкционных российских проектов.

Сколько СПГ получил Китай от России?

По данным аналитических компаний Kpler и LSEG, одна партия сжиженного газа России отправилась в Китай с Портовой, а остальные – с экспортного проекта Arctic LNG, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Против этих двух российских проектов ранее ввели санкции как США, так Евросоюз, пытаясь сократить нефтегазовые доходы России, которые идут на финансирование войны.

Впрочем, две китайские государственные компании имеют доли по 10% в Arctic LNG 2:

China National Petroleum Corp (CNPC);

и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Поэтому неудивительно, что российский подсанкционный СПГ активно транспортируется в Китай.

Все 22 партии газа доставили в СПГ-терминал Бейхай, расположенный на юго-западном побережье страны.

Аналитики Kpler отследили танкеры с подсанкционным грузом, которые прибыли в Бэйхай с российского Arctic LNG 2:

Арктик Мулан – 8 августа;

Восход – 6 сентября;

Заря – 9 сентября;

Буран – 12 сентября;

Ирис – 16 сентября;

Арктик Мулан – 22 сентября;

Арктик Восток – 30 сентября;

Лаперуз – 9 октября;

Арктик Метагаз – 14 октября;

Арктик Мулан – 17 октября;

Ирис – 23 октября;

Арктик Восток – 27 октября;

Лаперуз – 30 октября;

Арктик Мулан – 11 ноября;

Восход – 20 ноября;

Арктик Пионер – 22 ноября;

Арктик Восток – 26 ноября;

Арктик Мулан – 4 декабря;

Заря – 11 декабря;

Ирис – 30 декабря;

Арктик Мулан – 31 декабря.

З "Портовой" в Бейхай СПГ прибыл лишь однажды – танкер "Валера" доставил груз 8 декабря.

Стоит знать! Изданию не удалось установить, кто был владельцем и оператором судов, которые перевозили подсанкционный газ в Китай.

Как Китай наращивает импорт СПГ из России?

Китай не собирается отказываться от российского СПГ и в дальнейшем. Более того, по информации Bloomberg, Пекин стремится нарастить поставки из России, поэтому начал разворачивать свой внутренний "теневой флот", который сможет транспортировать топливо и обходить западные санкции.

Сейчас Китай, который является одним из лидеров в мире по импорту СПГ, значительные объемы топлива получит через трубопроводы.

Однако морские закупки СПГ в России часто дешевле и одновременно позволяют укрепить связи двух экономик.

Впрочем, на сегодня инициатива по развитию собственного "теневого флота" Китая пока находится на раннем этапе. Это нелегкая задача, ведь танкеры для перевозки СПГ перевозят топливо при -162°C и требуют более сложных технологий для загрузки и транспортировки, чем другие продукты.

Заметьте! Европа планирует полностью отказаться от российского СПГ с 2027 года, поэтому Москве приходится искать другие рынки для сбыта своей продукции.

