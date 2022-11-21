Свет в каждый дом: Украина ежедневно импортирует тысяч генераторных установок

Правительство Украины готовится ко всем возможным сценариям развития событий через атаки на энергосистему. Именно поэтому импорт энергогенерирующих средств увеличился.

Сколько Украина покупает энергогенерирующие средства

Теперь каждый украинец без уплаты пошлины и НДС может завезти из заграницы генератор или зарядную станцию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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Кроме генераторов, еще и финансовая поддержка

В настоящее время ежедневно импортируется около

Денис Шмигаль добавил, что Украина получает еще и финансовую поддержку от партнеров.

Канада выпустила в обращение пятилетние гособлигации в 500 миллионов канадских долларов. Все желающие могут приобщиться к укреплению нашего государства. Правительством принято решение о привлечении дополнительно 4,5 миллиардов долларов грантовых средств от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития,

– пишет он на своей странице.

Денежные средства пойдут на соцобеспечение и зарплаты бюджетникам. К слову, на следующей неделе Украина получит 2,5 миллиардов евро от Евросоюза.

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В каких регионах самая сложная ситуация со светом

Напомним, 15 ноября Россия нанесла очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева, Львова, Харькова, Ровно, Кропивницкого, Житомира и Хмельнитчины.

Однако самая плохая ситуация с отключениями в тех областях, которые постоянноК примеру, в постоянно обстреливающем Харькове кое-где 12-14 часов нет света.

После попадания многие регионы западной Украины остались без света. Но в центральной Украине отключения происходят гораздо чаще, чем на западной.