ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита, – Кадри Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина может рассчитывать на помощь в энергетической сфере, а именно на поставки электроэнергии в нашу страну.

ЕС готов помочь

Россия наносит ущерб энергетической инфраструктуре Украины уже около месяца. Если действия страны-агрессорки будут продолжаться и это повлечет за собой острый дефицит электроэнергии, то Евросоюз не будет сидеть в стороне.

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Следовательно, в Украину готовы поставлять электрическую энергию. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон:

У нас есть необходимые предпосылки для этого. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В данной системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это означает, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС,

– добавила еврокомиссар.

Также речь идет и о продаже электроэнергии от ближайших соседей Украины. И хотя объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, сейчас ведется тесное сотрудничество для увеличения лимита.

Не все так однозначно

По прогнозам экспертов цена на свет на европейском рынке в 5 раз дороже по сравнению с украинским рынком.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в комментарии 24 каналу отмечает, что вопрос импорта скорее в том, как именно Украина будет поставлять ту электроэнергию, если повреждена инфраструктура.

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Сейчас у нас оценивают дефицит электроэнергии в 1,5 гигаватта. Такой объем импортировать невозможно, ведь он слишком велик. Максимум можно импортировать 500 мегаватт. Тем более, все страны-соседи Украины, а это Польша, Венгрия, Румыния — дефицитны в плане электроэнергии. Поэтому импорт не будет решать вопрос,

– добавляет Корольчук.

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