Украина теперь будет поставлять больше электроэнергии из-за рубежа: как вырастет импорт

С 1 декабря Украина увеличила свои возможности для импорта электроэнергии. Теперь из стран Европейского Союза можно импортировать на 400 мегаватт больше.

Сколько теперь электроэнергии может импортировать Украина

Максимальная мощность импорта, вместо предыдущих 1 700 мегаватт, теперь составляет до 2 100 мегаватт, сообщает 24 Канал со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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В "Укрэнерго" отмечают, что в связи с последствиями последних двух массированных ракетно-дронных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, увеличение поставок электроэнергии из-за рубежа является необходимой мерой.

Напоминаем, что благодаря импорту электроэнергии на уровне не менее 60% от объемов собственного потребления промышленные потребители и бизнес будут защищены от применения почасовых отключений. А значит - сохранят свой привычный ритм работы даже в условиях энергодефицита,

– отмечают в компании.

Заметьте! Постановлением Кабинета Министров №1342 предусмотрено снижение требований по доле так называемого "направленного импорта". Ранее для предотвращения отключений необходимо было импортировать не менее 80% от объемов собственного потребления.