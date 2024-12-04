Скільки тепер електроенергії може імпортувати Україна

Максимальна потужність імпорту, замість попередніх 1 700 мегават, тепер складає до 2 100 мегават, повідомляє 24 Канал з посиланням на НЕК "Укренерго".

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В "Укренерго" зазначають, що у зв'язку з наслідками останніх двох масованих ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України, збільшення постачання електроенергії з-за кордону є необхідним заходом.

Нагадуємо, що завдяки імпорту електроенергії на рівні не менше 60% від обсягів власного споживання промислові споживачі та бізнес будуть захищені від застосування погодинних відключень. А відтак — збережуть свій звичний ритм роботи навіть в умовах енергодефіциту,

– зазначають в компанії.

Зауважте! Постановою Кабінету Міністрів №1342 передбачено зниження вимог щодо частки так званого "направленого імпорту". Раніше для запобігання відключенням необхідно було імпортувати не менше 80% від обсягів власного споживання.