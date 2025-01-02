Украина увеличила импорт электроэнергии в 2024 году

В 2024 году Украина увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза. Так он увеличился до 4,4 миллиона мегаватт-час.

Увеличение импорта электричества

Больше всего в структуре импорта электроэнергии заняли Венгрия с цифрой в 39%, пишет 24 канал со ссылкой на данные мониторинга ExPro Electricity.

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Импорт из этой страны вырос в четыре раза – до 152 тысячи за мегаватт-час.

В список также вошли такие страны:

Словакия – 23%;

Румыния – 18%;

Польша – 14%;

Молдова – 5%.

Так пик импорта в прошлом году пришелся на июнь. Тогда было поставлено суммарно более 850 тысяч мегаватт-час. Увеличение поставок электричества в частности было обусловлено благоприятными ценами на соседних рынках электроэнергии.

Кроме того, в декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза. По сравнению с ноябрем – это до более 430 тысяч мегаватт-час.

Интересно! В то же время экспорт в прошлом году остался почти на уровне 2023-го – 366 тысячи мегаватт-час. А больше всего электроэнергии за год было поставлено в марте – 154 тысячи мегаватт-часов.