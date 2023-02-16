Европа увеличит нам экспорт электроэнергии

В результате российских массовых обстрелов энергосистема Украины получила существенные повреждения. Однако импорт европейской электроэнергии позволяет снизить дефицит мощности и соответственно уменьшить объемы ограничений.

Напомним, что с 16 марта 2022 года украинская и европейские энергосистемы синхронизировались. А уже с 11 октября, после первых массированных атак на энергетическую инфраструктуру, Украина прекратила экспорт электроэнергии в континентальную Европу.

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Еще больше европейского света

С 14 февраля европейское энергообъединение ENTSO-E согласилось увеличить технические возможности импорта в Украину до 700 мегаватт в любое время. До этого этот показатель составлял 700 мегаватт ночью, а в другие часы суток – 600 мегаватт.

Такое увеличение мощностей поддерживает Украину и Молдову в обеспечении снабжения электроэнергией.

К слову, в следующие недели и месяцы операторы оценят, можно ли предусмотреть дальнейшее увеличение лимитов торговой мощности.

Мы будем и дальше работать над расширением технических возможностей для коммерческого обмена между Украиной и Европой. В настоящее время идет оценка возможности дальнейшего увеличения лимитов коммерческого обмена,

– заявили в Укрэнерго.

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Когда дефицит энергосистемы сократится

Еще в начале февраля исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал 24 Каналу, что если Россия не удастся снова поразить новые энергообъекты, сократить дефицит можно будет уже в конце февраля.

что уже 5 сутки подряд Укрэнерго не дает ограничений потребления электроэнергии. Соответственно большинство регионов Украины остается со светом. Тем не менее ночью 16 февраля, россияне снова прибегли к ракетной атаке. Однако усугубить ситуацию в энергосистеме не удалось.

Следовательно, на утро известно, что в Одесской области и самой Одессе все-таки будут действовать стабилизационные отключения электричества. Ведь после масштабной аварии 4 февраля 2023 ситуация в регионе до сих пор сложная. Кроме того, вечером возможны почасовые отключения в северных общинах Хмельницкой области.