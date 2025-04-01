В марте Украина значительно увеличила импорт электроэнергии

В марте 2025 года импорт электроэнергии вырос. Он увеличился на 11% по сравнению с февральскими показателями.

Какое количество электроэнергии импортирует и экспортирует Украина

Всего за март Украина импортировала примерно 272 тысяч мегаватт-часов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro Electricity.

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Интересно, что больше всего электроэнергии импортировано именно из Венгрии, примерно – 42%. Из других стран были несколько меньшие поставки:

из Словакии поступило – 19%;

из Польши – 18%;

из Румынии – 16%.

Остальная электроэнергия была импортирована из Молдовы. Стоит также заметить, что импорт электроэнергии вырос почти из всех стран. Исключением является только Словакия.

Украина также почти вдвое увеличила экспорт электроэнергии в марте. В целом он достиг 76,3 тысячи мегаватт-часов.

Обратите внимание! Рост экспорта электроэнергии объясняется увеличением производства электроэнергии на СЭС в дневные часы. То есть, в энергосистеме Украины возникал значительный профицит.