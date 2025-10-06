Глава МИД Литвы призывает ЕС отказаться от российских энергоносителей. По его словам, нужно "прекратить удовлетворять имперские аппетиты России".

Почему литовский министр призвал ЕС отказаться от импорта?

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис обратился к ЕС после очередной атаки на Украину, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в X.

Смотрите также Крупнейший в мире импортер нефтепродуктов: какую цену Тайвань платит Кремлю

По его словам, Россия снова намеренно ударила сотнями беспилотников и ракет по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, поэтому Европа должна положить конец импорту нефти и газа из России.

Россия продолжает преследовать свои террористические цели: замораживать, морить голодом и терроризировать Украину, принуждая к капитуляции. Мы должны прекратить удовлетворять ее имперский аппетит и положить конец терроризму. Сколько еще украинцев должно погибнуть, прежде чем Европа решительно прекратит импорт российской нефти и газа?!

– написал политик.

Сколько нефти и газа импортирует Европа из России?

Импорт российской нефти в Евросоюз резко упал, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

До войны в 2021 году ЕС импортировал 45% природного газа и 27% сырой нефти из России. В прошлом году эта доля снизилась до 19% для газа и 3% для нефти. В 2024 году ЕС потратил 21,9 миллиарда евро на российские ископаемые энергоносители, что составляло примерно 10% от общих экспортных доходов России в мире.

Но Венгрия и Словакия остаются зависимыми от российского импорта, пользуясь скидками на нефть. Венгрия увеличила свою зависимость от российской сырой нефти с 61% до вторжения до 86% в 2024 году, а Словакия оставалась почти на 100% зависимой от поставок из Москвы.

Что известно об отказе ЕС от энергоносителей из России?