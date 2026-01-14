Путин теряет рынок: Индия нашла замену российской нефти в Южной Америке

После начала полномасштабной войны в Украине Индия стала крупнейшим покупателем морской нефти у России. Одна под давлением западных санкций и тарифов США страна в последние месяцы все больше сокращает закупки у Москвы и переходит на других продавцов.

Какую нефть покупает Индия?

По данным трейдеров, государственная компания Indian Oil Corp (IOC) впервые закупила партию нефти у Эквадора сорта Oriente. Поставка ожидается в конце марта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также В Лондоне придумали способ, как использовать российскую нефть для поддержки Украины

Источники отмечают, что IOC приобрела 2 миллиона баррелей высокосернистой нефти Oriente средней тяжести. Впрочем, детали о цене не разглашаются. Продавец нефти тоже пока неизвестен, поскольку компания не ответила на запрос издания.

Однако такая закупка не в пользу России, ведь до сих пор большую часть своих потребностей Indian Oil покрывала благодаря импорту российской нефти и сырья с Ближнего Востока.

Таким образом крупнейший нефтепереработчик Индии расширяет географию поставок, частично заменяя российскую нефть,

– отмечает издание.

Стоит знать! К этому времени Indian Oil редко покупала нефть в Южной Америке, хотя имеет контракты с Мексикой, Бразилией и Колумбией. Но в прошлом месяце компания также приобрела 2 миллиона баррелей колумбийской нефти сорта Castilla.

Почему Индия сокращает закупки у России?

Импорт российской нефти в Индию значительно усложнили санкции Евросоюза и США против российских компаний, в частности, введены в октябре 2025 года против "Лукойла" и "Роснефти".

Indian Oil Corp – не единственная индийская компания, которая решила диверсифицировать поставки после новых ограничений. Reliance Industries, которая с начала войны была одним из крупнейших покупателей российской нефти, заявила, что не будет принимать это сырье в январе 2026 года, пишет Reuters.

На фоне прекращения закупок российской нефти компанией Reliance импорт России в Индию в январе, вероятно, сократится еще больше, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы,

– спрогнозировали после этого аналитики.

Заметьте! Более того, Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире НПЗ, готова покупать венесуэльскую нефть, если продажу позволят за пределами США. Ожидается, что сырье из Венесуэлы будет поставляться со скидками.

Как падает импорт российской нефти в Индию?