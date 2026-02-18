Зависимость Евросоюза от двух крупнейших поставщиков СПГ – США и России – в январе 2025 года достигла рекордных 80%. Остальные 19% обеспечили другие поставщики - Алжир, Катар, Норвегия.

Что известно о поставках газа из России в Европу?

Это самая низкая доля альтернативных поставщиков с 2017 года, о чем говорится в мониторинговом отчете Офиса поддержки реформ при Министерстве энергетики Украины.

В то же время поставки российского СПГ остаются высокими, что связано с формированием запасов – 92,6% всего экспорта СПГ с проекта "Ямал СПГ" в январе – 1,7 миллиона тонн – было направлено в Евросоюз.

Альтернативные направления остаются ограниченными, что свидетельствует о сохранении критической зависимости проекта "Ямал СПГ" от рынка ЕС,

– говорится в отчете.

Но несмотря на это, Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС в 2025 году. Лидерами экспорта остаются:

Норвегия (97,1 миллиарда кубометров); США (82,9 миллиарда кубометров); Алжир 38,6 (миллиарда кубометров).

Обратите внимание! Тогда как российские компании поставили около 38 миллиардов кубометров.

Общий импорт газа странами ЕС в 2025 году вырос на 5,3% – до 313,6 миллиарда кубометров, но доля России в этих поставках продолжает сокращаться.

В январе 2026 года ЕС импортировал 2,276 миллиарда кубометров российского СПГ. И это рекордный показатель из-за формирования запасов до введения запрета на импорт газа в 2027 году.

В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу (вместе с Турцией), а также стал единственным поставщиком газа в Кыргызстан,

– отметили в отчете.

Россия прокачала в Китай по "Силе Сибири" 38,8 миллиарда кубометров газа. Это +24,8% год к показателю 2024 года.

В общем Россия обеспечивает около трети китайского импорта газа, став его крупнейшим поставщиком. В 2025 году также вырос экспорт российского газа в Центральную Азию и на Кавказ:

Казахстан;

Узбекистан;

Кыргызстан;

Грузия.

Интересно! Кыргызстан перешел на монопольные поставки "Газпрома" после прекращения импорта из Узбекистана. Так Россия потеряла платежеспособный рынок ЕС и сменила его одним мега покупателем из Азии.

Несмотря на будущий запрет, в январе 2026 года импорт российского газа существенно увеличился. Об этом пишет Reuters.

Так за первый месяц текущего года объем полученного газа составил 1,73 миллиарда кубометров. Если сравнивать с январем прошлого года, то это на 160 миллионов кубометров больше. Аналогично выросли суточные поставки – на 10,3%.

Заметьте! Поставки осуществляются через – "Турецкий поток" – единственный источник поставок российского газа в Евросоюз.

Что еще известно о газе России?