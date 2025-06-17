Одна из стран ЕС может вернуться к импорту российского газа – Reuters

ЕС планирует отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года. Однако одна из стран может вернуться к импорту, если Украина и Россия достигнут мира.

Какая из стран может вернуться к импорту газа из России

Европейский Союз должен быть открытым к восстановлению импорта российского природного газа в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Об этом заявила государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер. По ее словам, это возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.

17 июня Европейская комиссия должна предложить правовые меры для введения в действие запрета с целью прекращения зависимости ЕС от российской энергии до конца 2027 года.

Мы систематически взвесим все предложения, а потом определимся с нашей позицией. Но уже сейчас понятно, что когда война наконец закончится, это то, что мы должны учитывать в нашей оценке ситуации,

– сказала журналистам Элизабет Цехетнер относительно будущих предложений.

В то же время Венгрия и Словакия отклонили план запрета российского импорта. Предложения Комиссии разработаны таким образом, чтобы они могли быть приняты как закон с одобрением усиленного большинства стран, то есть одна или две не смогут их заблокировать.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что восстановление импорта российского газа в будущем было бы "очень неразумным решением", даже если в Украине будет заключено мирное соглашение.

Зависимость ЕС от российского газа

Около 19% газа ЕС до сих пор поступает от бывшего главного поставщика России, что меньше примерно на 45% до полномасштабного вторжения в 2022 году.

Австрия, не имеющая выхода к морю, покупала большую часть своих поставок газа из России до прошлого года, когда российский государственный энергетический гигант "Газпром" сократил поставки в Австрию после договорного спора, а поставки по украинским трубопроводам прекратились в конце года.