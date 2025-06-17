Одна из стран ЕС может вернуться к импорту российского газа – Reuters
- Австрия рассматривает возможность возобновления импорта российского газа, если будет достигнуто мирное соглашение между Украиной и Россией.
- ЕС планирует прекратить зависимость от российских энергоресурсов до конца 2027 года, несмотря на возможное сопротивление со стороны стран, таких как Венгрия и Словакия.
ЕС планирует отказаться от российских энергоносителей до конца 2027 года. Однако одна из стран может вернуться к импорту, если Украина и Россия достигнут мира.
Какая из стран может вернуться к импорту газа из России
Европейский Союз должен быть открытым к восстановлению импорта российского природного газа в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Об этом заявила государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер. По ее словам, это возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение.
17 июня Европейская комиссия должна предложить правовые меры для введения в действие запрета с целью прекращения зависимости ЕС от российской энергии до конца 2027 года.
Мы систематически взвесим все предложения, а потом определимся с нашей позицией. Но уже сейчас понятно, что когда война наконец закончится, это то, что мы должны учитывать в нашей оценке ситуации,
– сказала журналистам Элизабет Цехетнер относительно будущих предложений.
В то же время Венгрия и Словакия отклонили план запрета российского импорта. Предложения Комиссии разработаны таким образом, чтобы они могли быть приняты как закон с одобрением усиленного большинства стран, то есть одна или две не смогут их заблокировать.
Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что восстановление импорта российского газа в будущем было бы "очень неразумным решением", даже если в Украине будет заключено мирное соглашение.
Зависимость ЕС от российского газа
Около 19% газа ЕС до сих пор поступает от бывшего главного поставщика России, что меньше примерно на 45% до полномасштабного вторжения в 2022 году.
Австрия, не имеющая выхода к морю, покупала большую часть своих поставок газа из России до прошлого года, когда российский государственный энергетический гигант "Газпром" сократил поставки в Австрию после договорного спора, а поставки по украинским трубопроводам прекратились в конце года.