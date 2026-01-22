Китай наращивает импорт российского газа: в Bloomberg оценили масштабы

С конца 2025 года Китай увеличивает закупки российского сжиженного природного газа. Опубликованная статистика превышает ожидаемые данные.

Сколько газа импортировал Китай за декабрь 2025 года?

О том, насколько больше российского газа покупает Китай, 24 Канал сообщает со ссылкой на Bloomberg.

По данным китайской таможни, импорт российского газа в декабре 2025 года вырос до 1,9 миллиона тонн. Предварительная оценка показала 850 тысяч тонн. Видим, что фактическое количество импортируемого газа превышает это количество более чем вдвое.

Обратите внимание! Таможенная статистика за ноябрь также была на 90% выше статистики по судоходству.

Статистика импорта российского газа с 2020 года по 2025 год, несоответствие данных таможни к фактическим / Инфографика Bloomberg

Почему возникло несоответствие?

Китайский спрос последних двух месяцев превысил ожидания рынка после того, как в течение года фиксировалось снижение импорта.

По информации издания, расхождения можно связать и с тем, что Россия использует больше судов "теневого флота". Так, местонахождение танкеров невозможно отследить. Но возможно перевозить санкционированный газ.

Отслеживание танкеров – основной способ оценки потоков сжиженного природного газа. Несоответствие между наблюдениями и таможенными данными случается, но в таких масштабах, как импорт газа из России в Китай, – редко.

Важно! По данным китайской таможни, прошлом году страна приобрела максимальные 9,8 миллиона тонн российского природного газа. Хотя общий импорт уменьшили на 11%, что связано с меньшим спросом, большими запасами и импортом через трубопроводы.

Почему задерживают корабли российского "теневого флота"?

Ряд российских танкеров с недавних пор оказались "под прицелом" США. 21 января 2026 года задержали еще один корабль теневого флота России Sagitta. Об этом заявляет Южное командование США.

Задержание еще одного танкера, действующего вопреки установленному президентом Трампом карантину санкционных судов в Карибском бассейне, демонстрирует нашу решимость гарантировать, что единственной нефтью, покидающей Венесуэлу, будет нефть, которая координируется должным образом и законно,

– говорится в сообщении.

Также на сайте War&Sanctions есть информация, что танкер Sagitta перевозит нефть в обход санкций, которые были наложены на судно еще 10 января 2025 года.

Что известно о борьбе с российским "теневым флотом"?

ЕС ввел санкции против еще 41 судна "теневого флота", запретив им заходить в европейские порты, что довело общее количество подсанкционных танкеров до почти 600.

Известно, что санкции уже остановили 20% судов и могут сократить доходы России на 30 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания стремится усилить борьбу с "теневым флотом" России, который помогает торговать в обход санкций. Рассматривается возможность использовать подсанкционную нефть на финансирование Украины.