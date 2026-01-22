Скільки газу імпортував Китай за грудень 2025 року?

Про те, наскільки більше російського газу купує Китай, 24 Канал повідомляє з посиланням на Bloomberg.

За даними китайської митниці, імпорт російського газу у грудні 2025 року зріс до 1,9 мільйона тонн. Попередня оцінка показала 850 тисяч тонн. Бачимо, що фактична кількість імпортованого газу перевищує цю кількість більше ніж удвічі.

Зверніть увагу! Митна статистика за листопад також була на 90% вищою від статистики з судноплавства.

Статистика імпорту російського газу з 2020 року по 2025 рік, невідповідність даних митниці до фактичних / Інфографіка Bloomberg

Чому виникла невідповідність?

Китайський попит останніх двох місяців перевищив очікування ринку після того, як протягом року фіксувалось зниження імпорту.

За інформацією видання, розбіжності можна пов’язати і з тим, що Росія використовує більше суден "тіньового флоту". Так, місцеперебування танкерів неможливо відстежити. Але можливо перевозити санкціонований газ.

Відстеження танкерів – основний спосіб оцінки потоків скрапленого природного газу. Невідповідність між спостереженнями та митними даними трапляється, але в таких масштабах, як імпорт газу з Росії в Китай, – рідко.

Важливо! За даними китайської митниці, минуло року країна придбала максимальні 9,8 мільйона тонн російського природного газу. Хоча загальний імпорт зменшили на 11%, що пов’язано з меншим попитом, більшими запасами та імпортуванням через трубопроводи.

Чому затримують кораблі російського "тіньового флоту"?

Низка російських танкерів віднедавна опинилися "під прицілом" США. 21 січня 2026 року затримали ще один корабель тіньового флоту Росії Sagitta. Про це заявляє Південне командування США.

Затримання ще одного танкера, що діє всупереч встановленому президентом Трампом карантину санкційних суден у Карибському басейні, демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдиною нафтою, що залишає Венесуелу, буде нафта, яка координується належним чином і законно,

– йдеться у повідомленні.

Також на сайті War&Sanctions є інформація, що танкер Sagitta перевозить нафту в обхід санкцій, які були накладені на судно ще 10 січня 2025 року.

Що відомо про боротьбу з російським "тіньовим флотом"?

ЄС запровадив санкції проти ще 41 судна "тіньового флоту", заборонивши їм заходити у європейські порти, що довело загальну кількість підсанкційних танкерів до майже 600.

Відомо, що санкції вже зупинили 20% суден та можуть скоротити доходи Росії на 30 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія прагне посилити боротьбу із "тіньовим флотом" Росії, який допомагає торгувати в обхід санкцій. Розглядається можливість використати підсанкційну нафту на фінансування України.