Зеленский рассказал, обеспечена ли Украина топливом на май

Владимир Зеленский заявил, что в условиях вызванного войной на Ближнем Востоке кризиса важно полностью выполнить договоренности по поставкам в Украину топлива. Это является одним из приоритетов энергетического сотрудничества с партнерами.

Обеспечена ли Украина горючим?

Детали украинский президент рассказал в телеграм-канале во вторник, 21 апреля. В частности, о необходимых объемах на май.

На апрель и май объемы обеспечены,

– подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщала, что стабилизацию цен в Украине можно ожидать только после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, ведь цифры на стелах АЗС – "отражение войны в Иране".

Напомним, до 1 мая в Украине действует программа кэшбэка на топливо, позволяющая вернуть 15% от стоимости дизеля, 10% – бензина и 5% – автогаза. Однако среди экономистов инициативу восприняли скорее негативно.

Что о возможном дефиците говорят эксперты?