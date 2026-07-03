Индии оказалось недостаточно: Россия бросилась просить топливо еще в одной страны

На фоне затягивающегося топливного кризиса Россия готовится импортировать еще одну партию топлива. После бензина Москве дополнительно потребовалось еще и авиатопливо.

Кто поможет России с топливом

По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров, Москва запросила авиационное топливо у Японии, пишет Reuters.

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Собеседники рассказали изданию, что авиационное топливо планируется отгрузить в первой половине июля из японского порта Тиба. Партия составит не менее 200 тысяч баррелей.

Однако авиатопливо не поступит сразу в Россию. Сначала груз доставят в Южную Корею. При этом в цепочке поставок участвуют несколько трейдеров.

Далее топливо планируют перегрузить на другой танкер у южнокорейского порта Йосу, а уже оттуда отправить в Россию.

Каков конечный пункт назначения топлива, пока неизвестно.

В Министерстве энергетики России отказались комментировать возможные поставки. Не отреагировали на запросы издания также ни в Японии, ни в Южной Корее.

Поэтому пока неизвестно, чем обусловлен такой сложный маршрут транспортировки авиатоплива и когда оно доберется до России.

Экспорт авиатоплива в Россию

По данным сервиса отслеживания судов Kpler, ранее Россия импортировала авиатопливо из азиатских стран еще в феврале 2022 года. Тогда она получила около 22 тысяч баррелей из южнокорейского Йосу.

Груз тогда доставили в российский Владивосток.

В то же время Россия резко сократила в этом году экспорт своего авиационного топлива с 30 тысяч примерно до 13 тысяч баррелей в сутки. А затем и вовсе его запретила.

Причиной стали активные удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, которые рекордно сократили производство топлива и вызвали его острый дефицит.

Напомним, из-за топливного кризиса Москва была вынуждена импортировать бензин из Индии. По данным СМИ, Нью-Дели уже отправило в Россию не менее 60 тысяч тонн.