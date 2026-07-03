Хто допоможе з пальним Росії
За словами трьох джерел, обізнаних з перебігом угоди, Москва попросила авіаційне пальне у Японії\, пише Reuters.
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Співрозмовники розповіли виданню, що авіапальне планують відвантажити у першій половині липня з японського порту Тіба. Партія складе щонайменше 200 тисяч барелів.
Однак авіагас не піде одразу до Росії. Спочатку вантаж доставлять до Південної Кореї. Причому в ланцюгу постачання беруть участь кілька трейдерів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Далі пальне планують перевантажити на інший танкер біля південнокорейського порту Йосу, а вже звідти відправити до Росії.
Який кінцевий пункт призначення пального, наразі невідомо.
У Міністерстві енергетики Росії відмовилися коментувати можливі поставки. Не відреагували на запити видання також ні в Японії, і в Південній Кореї.
Тож наразі невідомо, з чим пов'язаний такий складний маршрут транспортування авіапального і коли воно дістанеться Росії.
Експорт авіапального до Росії
За даними сервісу відстеження суден Kpler, раніше Росія імпортувала авіапальне з азійських країн ще у лютому 2022 року. Тоді вона отримала близько 22 тисяч барелів з південнокорейського Йосу.
Вантаж тоді доставили до російського Владивостока.
Водночас Росія різко скоротила цього року експорт свого авіаційного пального з 30 тисяч приблизно до 13 тисяч барелів на добу. А потім і зовсім його заборонила.
Причиною стали активні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах, які рекордно скоротили виробництво пального і спричинили його гострий дефіцит.
Нагадаємо, через паливну кризу Москва була змушена імпортувати бензин з Індії. За даними ЗМІ, Нью-Делі вже відправило до Росії щонайменше 60 тисяч тонн.