Подготовка к отопительному сезону: хватит ли Украине своего угля на зиму

Грядущий отопительный сезон будет трудным для украинской экономики. До сих пор энергетические компании накапливают ресурсы на зиму. Придется ли Украине в этом году импортировать уголь, читайте дальше.

Готова ли Украина к новому отопительному сезону

К предстоящему отопительному сезону до сих пор идет подготовка. В "Центрэнерго" рассчитывают, что мощностей, задействованных в прошлом году, хватит и на зимний период 2023 – 2024 годов. Вероятно, импорта угля не удастся избежать – заявил директор ПАО "Центрэнерго" Андрей Чуркин.

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Андрей Чуркин Генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Полностью на своем угле нам этой зимой не пройти. И в ближайшее время "Центрэнерго" планирует заключить контракты с иностранными компаниями. Уже есть определенные наработки, я думаю, что в течение месяца будет результат. Нам нужно выйти на объем не менее 80 тысяч тонн угля в месяц. Это был бы достаточный резерв. Но мы разрабатываем разные сценарии, готовимся максимально. И если будет немного меньше, у нас сегодня есть замещение – газ и мазут.

Чуркин также заявил, что мазут уже тестируется на Трипольской ТЭС – результаты использования положительные. К тому же, приобрести это сырье "Центрэнерго" может непосредственно в "Укрнафте". Запасов мазута в Украине более чем достаточно.

Однако именно уголь для "Центрэнерго" - самое дешевое и эффективное сырье для работы. С газом и мазутом работать труднее и дороже.

У "Центрэнерго" есть значительные долги перед "Нафтогазом". Однако компании продолжают сотрудничество и постепенно регулируют финансовые вопросы. При этом сотрудничество "ДТЭК" и "Центрэнерго" не удалось, компании не сошлись в цене за сырье.

Цена на закупку угля выросла. Особенно повысилась стоимость импортного сырья.

Уголь мы покупали в то время по 4,2 тысячи гривен тонна, сегодня это 4,7 - 4,75 тысячи гривен тонна. Импортное – еще дороже. Приблизительно на 15 – 20%.

– замечает Чуркин.

Сейчас "Центрэнерго" направляет все силы на подготовку к отопительному сезону. Прошлогодние вражеские обстрелы показали, что враг безжалостно уничтожает критическую инфраструктуру и делает все, чтобы украинцы были без отопления, света, воды. В этом году ситуация может быть столь же сложной, чтобы достойно встретить этот период, необходимо просчитать все сценарии.